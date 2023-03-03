ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Память погибших на службе милиционеров почтили в Минске

03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В столице Беларуси вспоминали погибших бойцов правоохранительных органов. В субботу страна отметит День милиции. В Минске у памятника сотрудникам МВД прошло традиционное возложение цветов.

Вызывайте полицию!

Как усмирить шумных соседей
За всю историю минской милиции при спасении людей или задержании преступников погибли 26 ее сотрудников. Близкие многих из них пришли сегодня на памятную церемонию. Родственникам до сих пор помогают бывшие коллеги погибших: решают по мере возможности бытовые вопросы либо подвозят в поликлинику и больницу.

«Я вспоминаю своего сына. Уже 24-й год, как мы встречаемся здесь с руководством, с мамами погибших. Сын у меня работал в оперативно-поисковом отделе. Мне очень приятно, что про нас не забывают», – сказала мать погибшего сотрудника милиции Светлана Рябоконь.

«Мы общаемся с родственниками погибших сотрудников, узнаем, какие у них возникают проблемы и, конечно, принимаем меры к их разрешению. Двери ГУВД для семей наших погибших сотрудников всегда открыты. Мы постоянно поддерживаем связь», – отметил заместитель начальника ГУ внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Николай Лужинский.

В этом году белорусской милиции исполнится 106 лет.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У памятника сотрудникам МВД прошло традиционное возложение цветов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске подвели итоги государственного визита Лукашенко в Китай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2023
Mir24.TV Belarus
03.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика