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Память погибших на службе милиционеров почтили в Минске
03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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«Я вспоминаю своего сына. Уже 24-й год, как мы встречаемся здесь с руководством, с мамами погибших. Сын у меня работал в оперативно-поисковом отделе. Мне очень приятно, что про нас не забывают», – сказала мать погибшего сотрудника милиции Светлана Рябоконь.
«Мы общаемся с родственниками погибших сотрудников, узнаем, какие у них возникают проблемы и, конечно, принимаем меры к их разрешению. Двери ГУВД для семей наших погибших сотрудников всегда открыты. Мы постоянно поддерживаем связь», – отметил заместитель начальника ГУ внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Николай Лужинский.
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