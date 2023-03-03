Память погибших на службе милиционеров почтили в Минске

«Я вспоминаю своего сына. Уже 24-й год, как мы встречаемся здесь с руководством, с мамами погибших. Сын у меня работал в оперативно-поисковом отделе. Мне очень приятно, что про нас не забывают», – сказала мать погибшего сотрудника милиции Светлана Рябоконь.

«Мы общаемся с родственниками погибших сотрудников, узнаем, какие у них возникают проблемы и, конечно, принимаем меры к их разрешению. Двери ГУВД для семей наших погибших сотрудников всегда открыты. Мы постоянно поддерживаем связь», – отметил заместитель начальника ГУ внутренних дел Минского городского исполнительного комитета Николай Лужинский.



В этом году белорусской милиции исполнится 106 лет.