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После смертельного ДТП с маршруткой в Беларуси усилили контроль над перевозчиками
03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси усилили контроль над пассажискими перевозками.
Час пик. На выезде из города инспекция останавливают маршрутки. Водители нервничают, но показывают документы. Отвечают, во сколько сели за руль. Режим труда и отдыха никто не отменял.
У регулярных перевозчиков проверяют карту и схему маршрута. У этого водителя документы не в порядке. На вопрос: «Почему?» ответил кратко: «Не увидел. Не успел исправить». Следующие в списке – тонировка стекл и состав аптечки. Проверили и кресла.
«Я стоящих пассажиров не беру, потому что это небезопасно», – сказала водитель маршрутного такси Лариса.
Но без предупреждения водителю Ларисе остаться не удалось. Нарушение в техсостоянии маршрутного такси. Взять под контроль свою безопасность могут и сами пассажиры. Гарантия – это чек. На время поездки он становится билетом.
«У перевозчика должна быть страховка перевозчика перед пассажирами. Это гарантия для пассажира, что он поедет в точку А и доедет до точки Б, до соответствующего остановочного пункта. И не дай Бог, если какая-то внештатная ситуация произойдет, пассажир может требовать как компенсацию морального, так и материального вреда», – пояснил ведущий специалист отдела контроля автомобильного транспорта Алексей Амельченко.
Автоинспекторы следят за соблюдением правил дорожного движения. Водители маршруток любят полихачить.
«Большой массив нарушений – это нарушения, выявленные в движении. Это и проезды на запрещающий сигнал светофора, отсуствие разрешительной документации, превышение скоростного режима», – сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.
Главная задача рейда – напомнить перевозчикам о правилах и улучшить качество их работы. Правоохранители предполагают, результаты могут стать базой для обновления ПДД.
Проверки маршрутных такси в Беларуси будут идти еще неделю. Нарушителей ждут предупреждения и штрафы.
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Главная задача рейда – напомнить перевозчикам о правилах и улучшить качество их работы. Правоохранители предполагают, результаты могут стать базой для...
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