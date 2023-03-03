ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

После смертельного ДТП с маршруткой в Беларуси усилили контроль над перевозчиками

03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси усилили контроль над пассажискими перевозками. Недавно под Минском маршрутка столкнулась с грузовиком. Погибли 11 человек. Всю неделю в рейды выходят сотрудники Госавтоинспекции и других служб. Нарушают ли водители правила, узнавала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Час пик. На выезде из города инспекция останавливают маршрутки. Водители нервничают, но показывают документы. Отвечают, во сколько сели за руль. Режим труда и отдыха никто не отменял.

«Не более восьми-девяти часов, около того. Но бывает, если девять, то на другой день шесть получается», – поделился водитель маршрутки.

У регулярных перевозчиков проверяют карту и схему маршрута. У этого водителя документы не в порядке. На вопрос: «Почему?» ответил кратко: «Не увидел. Не успел исправить». Следующие в списке – тонировка стекл и состав аптечки. Проверили и кресла.

«Я стоящих пассажиров не беру, потому что это небезопасно», – сказала водитель маршрутного такси Лариса.

Но без предупреждения водителю Ларисе остаться не удалось. Нарушение в техсостоянии маршрутного такси. Взять под контроль свою безопасность могут и сами пассажиры. Гарантия – это чек. На время поездки он становится билетом.

«У перевозчика должна быть страховка перевозчика перед пассажирами. Это гарантия для пассажира, что он поедет в точку А и доедет до точки Б, до соответствующего остановочного пункта. И не дай Бог, если какая-то внештатная ситуация произойдет, пассажир может требовать как компенсацию морального, так и материального вреда», – пояснил ведущий специалист отдела контроля автомобильного транспорта Алексей Амельченко.

Автоинспекторы следят за соблюдением правил дорожного движения. Водители маршруток любят полихачить.

«Большой массив нарушений – это нарушения, выявленные в движении. Это и проезды на запрещающий сигнал светофора, отсуствие разрешительной документации, превышение скоростного режима», – сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Главная задача рейда – напомнить перевозчикам о правилах и улучшить качество их работы. Правоохранители предполагают, результаты могут стать базой для обновления ПДД.

Проверки маршрутных такси в Беларуси будут идти еще неделю. Нарушителей ждут предупреждения и штрафы.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главная задача рейда – напомнить перевозчикам о правилах и улучшить качество их работы. Правоохранители предполагают, результаты могут стать базой для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощь Сирии: в белорусском полевом госпитале в Алеппо открылся дневной стационар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2023
Mir24.TV Belarus
03.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика