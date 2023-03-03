После смертельного ДТП с маршруткой в Беларуси усилили контроль над перевозчиками

У регулярных перевозчиков проверяют карту и схему маршрута. У этого водителя документы не в порядке. На вопрос: «Почему?» ответил кратко: «Не увидел. Не успел исправить». Следующие в списке – тонировка стекл и состав аптечки. Проверили и кресла.

«Я стоящих пассажиров не беру, потому что это небезопасно», – сказала водитель маршрутного такси Лариса.

Но без предупреждения водителю Ларисе остаться не удалось. Нарушение в техсостоянии маршрутного такси. Взять под контроль свою безопасность могут и сами пассажиры. Гарантия – это чек. На время поездки он становится билетом.

«У перевозчика должна быть страховка перевозчика перед пассажирами. Это гарантия для пассажира, что он поедет в точку А и доедет до точки Б, до соответствующего остановочного пункта. И не дай Бог, если какая-то внештатная ситуация произойдет, пассажир может требовать как компенсацию морального, так и материального вреда», – пояснил ведущий специалист отдела контроля автомобильного транспорта Алексей Амельченко.

Автоинспекторы следят за соблюдением правил дорожного движения. Водители маршруток любят полихачить.

«Большой массив нарушений – это нарушения, выявленные в движении. Это и проезды на запрещающий сигнал светофора, отсуствие разрешительной документации, превышение скоростного режима», – сообщил заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович.

Главная задача рейда – напомнить перевозчикам о правилах и улучшить качество их работы. Правоохранители предполагают, результаты могут стать базой для обновления ПДД.

Проверки маршрутных такси в Беларуси будут идти еще неделю. Нарушителей ждут предупреждения и штрафы.