ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Посол Турции поблагодарил белорусов за помощь после землетрясения

03.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Посол Турции поблагодарил белорусов за помощь в ликвидации последствий землетрясения. Слова признательности он выразил в Минске правительству и депутатам.

На каких территориях Турции могут вновь произойти землетрясения?

Прогноз сейсмолога
На помощь Турции белорусские спасатели отправились в первые дни после землетрясения. Больше 60 человек из отряда спецназначения почти две недели работали на завалах. В составе команды были спасатели, медики, кинологи, группа разведки, химико-радиационной безопасности. Из-под завалов живыми достали шесть человек, еще 45 – погибшими. В это время вся Беларусь собирала пострадавшим гуманитарную помощь.

«Беларусь одной из первых выразила свою солидарность и предоставила помощь. Я хочу выразить признательность от имени своего правительства и страны, а также вместе оценить и пересмотреть отношения между нашими странами», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Беларуси Мустафа Озджан.

«Залогом успеха служат несколько факторов. Во-первых, постоянный диалог на высшем уровне между руководителями наших государств, который закладывает рамки и направления нашего взаимодействия. Во-вторых, это постоянный диалог между ключевыми министерствами», – заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

Турция – стратегический партнер для Беларуси. Уже несколько лет динамика взаимоотношений стран положительная.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слова признательности он выразил в Минске правительству и депутатам.
 
Новости дня
Новости разные
 
После смертельного ДТП с маршруткой в Беларуси усилили контроль над перевозчиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.03.2023
Mir24.TV Belarus
03.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика