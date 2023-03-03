Посол Турции поблагодарил белорусов за помощь после землетрясения

«Беларусь одной из первых выразила свою солидарность и предоставила помощь. Я хочу выразить признательность от имени своего правительства и страны, а также вместе оценить и пересмотреть отношения между нашими странами», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Беларуси Мустафа Озджан.

«Залогом успеха служат несколько факторов. Во-первых, постоянный диалог на высшем уровне между руководителями наших государств, который закладывает рамки и направления нашего взаимодействия. Во-вторых, это постоянный диалог между ключевыми министерствами», – заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

Турция – стратегический партнер для Беларуси. Уже несколько лет динамика взаимоотношений стран положительная.