Утвержден новый состав правления Белорусского союза женщин

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске утвердили новый состав правления Белорусского союза женщин. Там прошла отчетно-выборная конференция общественного объединения, передает «МИР 24».

Среди тех, кто вошел в состав правления – пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова, певица Юлия Быкова, гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

«Это не просто 150 тысяч женщин активных, которые своей жизненной позицией выражают отношение к стране, к людям, к народу, к тем проблемам, которые помогают их решать. Это мощная организация, которая не просто работает в стране. Это на каждом предприятии практически, в каждом регионе нашей страны у нас есть общественная организация Белорусский союз женщин. Это дорогого стоит», – рассказала председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

На конференции предложили провести республиканский форум женщин-предпринимателей. По мнению авторов идеи, это поможет малому и среднему бизнесу. Кроме деловых леди союз объединяет представительниц разных сфер: депутатов, руководителей госпредприятий, рабочих, врачей и педагогов.

«Мы удивим новыми проектами. Будем работать более тесно с определенными секторами, как у нас это получилось с форумом сельских женщин . Появятся не форумы, а другие активности в сфере здравоохранения, для врачей, которые составляют ядро Белорусского союза женщин сегодня. Безусловно, это международная деятельность – налаживание контактов со всеми возможными женскими организациями, которые существуют в мире», – отметила председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.

Белорусскому союзу женщин уже больше 30 лет. Организация осуществляет ряд масштабных проектов. По ее инициативе учрежден День матери 14 октября. Пять лет назад союз получил президентскую премию «За духовное возрождение».