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Утвержден новый состав правления Белорусского союза женщин
04.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске утвердили новый состав правления Белорусского союза женщин. Там прошла отчетно-выборная конференция общественного объединения, передает «МИР 24».
Среди тех, кто вошел в состав правления – пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова, певица Юлия Быкова, гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.
На конференции предложили провести республиканский форум женщин-предпринимателей. По мнению авторов идеи, это поможет малому и среднему бизнесу. Кроме деловых леди союз объединяет представительниц разных сфер: депутатов, руководителей госпредприятий, рабочих, врачей и педагогов.
Белорусскому союзу женщин уже больше 30 лет. Организация осуществляет ряд масштабных проектов. По ее инициативе учрежден День матери 14 октября. Пять лет назад союз получил президентскую премию «За духовное возрождение».
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В состав вошли пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, глава верхней палаты парламента Наталья Кочанова, певица Юлия Быкова, гендиректор Большого театра...
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