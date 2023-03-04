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Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» готов принять новых резидентов
04.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Прибыль резидентов белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» выросла в два с половиной раза. Сейчас там ждут новые предприятия. Этот вопрос
«Испытание молотком. Пробуем тупой стороной ударить по стеклу. Ничего не происходит. А теперь переворачиваем молоток и ударяем острой частью», – показывает специалист.
Стекло разбивается на тысячи безопасных осколков. Его закаляют при температуре 690 градусов. В случае аварии можно выбраться из машины без порезов. Такие стекла ставят в белорусских автобусах, троллейбусах, тракторах и комбайнах.
«Стекло имеет структуру не совсем однородную. Процесс резкой подачи холодного воздуха на хорошо прогретое стекло изменяет свойства стекла. Легче всего каленое стекло разбить, если ударить его в край, в уголок. Руками и ногами, конечно, сложно, разбить, только если выбить», – отметил закальщик стекла Алексей Захаров.
«У нас китайские станки используются при шелкотрафаретной печати на стекле, то есть это покраска, закалка стекла. Основные преимущества – это нулевые процентные ставки по многим видам налогов, это нулевые процентные ставки по экспорту продукции за пределы ЕАЭС, нулевые таможенные ставки на поставки сюда оборудования и материалов», – пояснил мастер цеха Андрей Ивановский.
Такие преимущества у всех резидентов «Великого камня». Играет на руку и географическое положение. Лидер Китая Си Цзиньпин называл парк жемчужиной «Шелкового пути» – с Востока на Запад. Сейчас в проекте более ста компаний. Это совместные белорусско-китайские, европейские и американские предприятия.
Во время госвизита в Китай Александр Лукашенко предложил Си Цзиньпину создавать больше совместных высокотехнологичных производств и выходить на рынки третьих стран.
«Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний, в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов и прочих агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники», – сказал президент Республики Беларусь.
К концу прошлого года товарооборот между Беларусью и Китаем достиг рекордных шести миллиардов долларов и продолжает расти.
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Этот вопрос Александр Лукашенко обсудил с потенциальными партнерами во время госвизита в Пекин.
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