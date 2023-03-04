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Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» готов принять новых резидентов

04.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прибыль резидентов белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» выросла в два с половиной раза. Сейчас там ждут новые предприятия. Этот вопрос Александр Лукашенко обсудил с потенциальными партнерами во время госвизита в Пекин, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Испытание молотком. Пробуем тупой стороной ударить по стеклу. Ничего не происходит. А теперь переворачиваем молоток и ударяем острой частью», – показывает специалист.

Стекло разбивается на тысячи безопасных осколков. Его закаляют при температуре 690 градусов. В случае аварии можно выбраться из машины без порезов. Такие стекла ставят в белорусских автобусах, троллейбусах, тракторах и комбайнах.

«Стекло имеет структуру не совсем однородную. Процесс резкой подачи холодного воздуха на хорошо прогретое стекло изменяет свойства стекла. Легче всего каленое стекло разбить, если ударить его в край, в уголок. Руками и ногами, конечно, сложно, разбить, только если выбить», – отметил закальщик стекла Алексей Захаров.

Эти автостекла востребованы в Содружестве. Мощности и объемы производства пришлось увеличить. Новый цех открыли в белорусско-китайском индустриальном парке. Часть оборудования поставили восточные коллеги.

«У нас китайские станки используются при шелкотрафаретной печати на стекле, то есть это покраска, закалка стекла. Основные преимущества – это нулевые процентные ставки по многим видам налогов, это нулевые процентные ставки по экспорту продукции за пределы ЕАЭС, нулевые таможенные ставки на поставки сюда оборудования и материалов», – пояснил мастер цеха Андрей Ивановский.

Такие преимущества у всех резидентов «Великого камня». Играет на руку и географическое положение. Лидер Китая Си Цзиньпин называл парк жемчужиной «Шелкового пути» – с Востока на Запад. Сейчас в проекте более ста компаний. Это совместные белорусско-китайские, европейские и американские предприятия.

«Это информационно-коммуникационные технологии, лазерное оборудование, медицинское, биотехнологии, новые материалы. Это машиностроительный комплекс и комплексная логистика. В этом году мы планируем не меньше 20 предприятий привлечь в наш проект», – заявил глава администрации индустриального парка «Великий камень» Александр Ярошенко.

Во время госвизита в Китай Александр Лукашенко предложил Си Цзиньпину создавать больше совместных высокотехнологичных производств и выходить на рынки третьих стран.

«Наши производители заинтересованы в изучении компетенций и технологий китайских компаний, в формировании компонентной базы, выпуске двигателей, трансмиссий, мостов и прочих агрегатов. Предлагаю создать совместные предприятия в области станкостроения, электротранспорта, производства деталей для сельскохозяйственной техники», – сказал президент Республики Беларусь.

К концу прошлого года товарооборот между Беларусью и Китаем достиг рекордных шести миллиардов долларов и продолжает расти.



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Этот вопрос Александр Лукашенко обсудил с потенциальными партнерами во время госвизита в Пекин.
 
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