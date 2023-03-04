Белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень» готов принять новых резидентов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Прибыль резидентов белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» выросла в два с половиной раза. Сейчас там ждут новые предприятия. Этот вопрос Александр Лукашенко обсудил с потенциальными партнерами во время госвизита в Пекин , передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Испытание молотком. Пробуем тупой стороной ударить по стеклу. Ничего не происходит. А теперь переворачиваем молоток и ударяем острой частью», – показывает специалист.

Стекло разбивается на тысячи безопасных осколков. Его закаляют при температуре 690 градусов. В случае аварии можно выбраться из машины без порезов. Такие стекла ставят в белорусских автобусах, троллейбусах, тракторах и комбайнах.

«Стекло имеет структуру не совсем однородную. Процесс резкой подачи холодного воздуха на хорошо прогретое стекло изменяет свойства стекла. Легче всего каленое стекло разбить, если ударить его в край, в уголок. Руками и ногами, конечно, сложно, разбить, только если выбить», – отметил закальщик стекла Алексей Захаров.