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Белорусская IKEA и советы по старту своего дела: новости бизнеса за 27 февраля — 5 марта 2023 года

05.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Белорусская IKEA и советы по старту своего дела: новости бизнеса за 27 февраля — 5 марта 2023 года

Вдохновляющая музыка, лучшие ОАО и новый маршрут в Китай. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Рейтинговое агентство BIK Ratings при поддержке ведущего брокера AIGENIS провело масштабное исследование открытых акционерных обществ Беларуси. Результат — топ-100 компаний с наилучшими показателями.

Белорусская компания из Новополоцка собирается заменить IKEA в России.

Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис по маршруту Витебск (Беларусь) — Владивосток (Россия) — Шанхай (Китай).

В Минске прошел первый Форсайт в EdTech: уже есть готовые идеи для нескольких стартапов.

Эксперт оценил перспективы рынка труда в 2023 году.

Полезное для бизнеса

На этой неделе было много полезных гайдов: как и с чего начать бизнес; как открыть бизнес с минимальными вложениями; как не показать партнерам, что у тебя компания из регионов.

А еще мы рассказали о 6 перспективных направлениях в финтехе для создания стартапа в 2023 году и 3 глупых ошибках в бизнесе.

Необычное для бизнеса

Бизнес — дело нервное и стрессовое. И предпринимателю нужно постоянно находить силы не сдаваться. Поэтому важно иметь несколько способов для воодушевления, которые всегда будут под рукой. Одним из таких средств может быть музыка. Поэтому мы собрали 5 воодушевляющих песен для предпринимателей, которые никогда не сдаются.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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