Белорусская IKEA и советы по старту своего дела: новости бизнеса за 27 февраля — 5 марта 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Вдохновляющая музыка, лучшие ОАО и новый маршрут в Китай. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Рейтинговое агентство BIK Ratings при поддержке ведущего брокера AIGENIS провело масштабное исследование открытых акционерных обществ Беларуси. Результат — топ-100 компаний с наилучшими показателями.

Белорусская компания из Новополоцка собирается заменить IKEA в России.

Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный контейнерный сервис по маршруту Витебск (Беларусь) — Владивосток (Россия) — Шанхай (Китай).

В Минске прошел первый Форсайт в EdTech : уже есть готовые идеи для нескольких стартапов.

Эксперт оценил перспективы рынка труда в 2023 году.

Полезное для бизнеса

На этой неделе было много полезных гайдов: как и с чего начать бизнес ; как открыть бизнес с минимальными вложениями ; как не показать партнерам , что у тебя компания из регионов.

А еще мы рассказали о 6 перспективных направлениях в финтехе для создания стартапа в 2023 году и 3 глупых ошибках в бизнесе.

Необычное для бизнеса