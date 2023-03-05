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Белорусская IKEA и советы по старту своего дела: новости бизнеса за 27 февраля — 5 марта 2023 года
05.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вдохновляющая музыка, лучшие ОАО и новый маршрут в Китай. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Рейтинговое агентство BIK Ratings при поддержке ведущего брокера AIGENIS провело масштабное исследование открытых акционерных обществ Беларуси. Результат —
Белорусская компания из Новополоцка
Транспортная группа FESCO
В Минске
Эксперт
Полезное для бизнеса
На этой неделе было много полезных гайдов:
А еще мы рассказали о
Необычное для бизнеса
Бизнес — дело нервное и стрессовое. И предпринимателю нужно постоянно находить силы не сдаваться. Поэтому важно иметь несколько способов для воодушевления, которые всегда будут под рукой. Одним из таких средств может быть музыка. Поэтому мы собрали
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