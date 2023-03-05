Белорусской милиции 106 лет: один день из жизни сельского участкового

Зоркий глаз сельского участкового следит в среднем за 20 деревнями. Это около двух тысяч человек. К примеру, с пожилыми проводят профилактические беседы о мошенниках. А с теми, кто «на карандаше», – более серьезный разговор.

Личное общение, реальная помощь – главные плюсы в профессии для Ивана Якубовского. У выпускника юрфака лежала стопка приглашений на работу в столице. Но он вернулся на родину. Здесь знает почти каждого.

«Это основа каждого милиционера – пройти школу участкового. Поиметь дело с семейным скандалом, либо же с мелким хищением каким-то. В сельской местности, где основное население – это пожилые граждане, одиноко проживающие люди с радостью принимают участкового и всегда воспринимают его как своего сына», – отметил участковый инспектор Копыльского районного отдела внутренних дел Иван Якубовский.

Вдобавок есть социальный пакет. Форма, служебная машина, арендное жилье. А в первый месяц – наставник. В этом отделе молодежи год от года все больше.

«Преимущества молодежи – отсутствие стереотипов, которые со временем накапливаются у стариков. Пожилые не могут прорваться через слой вот этих убеждений, не готовы к новому», – подчеркнул заместитель начальника Копыльского районного отдела внутренних дел Владимир Рудаковский.