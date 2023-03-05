ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусской милиции 106 лет: один день из жизни сельского участкового

05.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусской милиции исполнилось 106 лет. Каждый год ряды защитников порядка не только в больших городах, но и в деревнях пополняются новыми кадрами. Один день с сельским участковым провела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Мечту юности Павел Уткин исполнил быстро. Но не без усилий. В 19 уже участковый. Говорит: каждый день не похож на другой, ведь на службе, все как в песне: «И опасно, и трудно».

«Мне по радиостанции приходит сообщение и я выбываю на вызов. Выезжаем полностью экипированными, так как может произойти все, что угодно. Мужчина может быть в состоянии алкогольного опьянения, так как зачастую нетрезвые люди являются инициаторами скандала», – рассказал участковый инспектор Копыльского районного отдела внутренних дел Павел Уткин.

Зоркий глаз сельского участкового следит в среднем за 20 деревнями. Это около двух тысяч человек. К примеру, с пожилыми проводят профилактические беседы о мошенниках. А с теми, кто «на карандаше», – более серьезный разговор.

Личное общение, реальная помощь – главные плюсы в профессии для Ивана Якубовского. У выпускника юрфака лежала стопка приглашений на работу в столице. Но он вернулся на родину. Здесь знает почти каждого.

«Это основа каждого милиционера – пройти школу участкового. Поиметь дело с семейным скандалом, либо же с мелким хищением каким-то. В сельской местности, где основное население – это пожилые граждане, одиноко проживающие люди с радостью принимают участкового и всегда воспринимают его как своего сына», – отметил участковый инспектор Копыльского районного отдела внутренних дел Иван Якубовский.

Вдобавок есть социальный пакет. Форма, служебная машина, арендное жилье. А в первый месяц – наставник. В этом отделе молодежи год от года все больше.

«Преимущества молодежи – отсутствие стереотипов, которые со временем накапливаются у стариков. Пожилые не могут прорваться через слой вот этих убеждений, не готовы к новому», – подчеркнул заместитель начальника Копыльского районного отдела внутренних дел Владимир Рудаковский.

Путь от младшего лейтенанта до генерала может быть разным, говорят ветераны службы. Главное, чтобы профессия «защищать» была призванием.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год ряды защитников порядка не только в больших городах, но и в деревнях пополняются новыми кадрами.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская IKEA и советы по старту своего дела: новости бизнеса за 27 февраля — 5 марта 2023 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика