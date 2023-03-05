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Белорусской милиции 106 лет: один день из жизни сельского участкового
05.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусской милиции исполнилось 106 лет. Каждый год ряды защитников порядка не только в больших городах, но и в деревнях пополняются новыми кадрами. Один день с сельским участковым провела корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Мечту юности Павел Уткин исполнил быстро. Но не без усилий. В 19 уже участковый. Говорит: каждый день не похож на другой, ведь на службе, все как в песне: «И опасно, и трудно».
Зоркий глаз сельского участкового следит в среднем за 20 деревнями. Это около двух тысяч человек. К примеру, с пожилыми проводят профилактические беседы о мошенниках. А с теми, кто «на карандаше», – более серьезный разговор.
Личное общение, реальная помощь – главные плюсы в профессии для Ивана Якубовского. У выпускника юрфака лежала стопка приглашений на работу в столице. Но он вернулся на родину. Здесь знает почти каждого.
Вдобавок есть социальный пакет. Форма, служебная машина, арендное жилье. А в первый месяц – наставник. В этом отделе молодежи год от года все больше.
Путь от младшего лейтенанта до генерала может быть разным, говорят ветераны службы. Главное, чтобы
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Каждый год ряды защитников порядка не только в больших городах, но и в деревнях пополняются новыми кадрами.
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