|
«Всепогодное партнерство»: визит Лукашенко в Китай под числом удачи
05.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот России со странами Центральной Азии в прошлом году вырос на 40%. Больше – только с Китаем: плюс 45%. Не первый год взаимовыгодное евразийское партнерство укрепляет и Беларусь. На этой неделе президента Лукашенко принимали в Пекине. Чем угощали и о чем договорились, знает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Искусство каллиграфии – это и философия, и медитация. Чтобы в совершенстве овладеть письменным китайским, нужно знать пять тысяч иероглифов.
Иероглиф «Дружба»
В атмосфере большой дружбы прошел визит Александра Лукашенко в Китай. Такое в нынешних условиях на вес золота. В Поднебесной белорусский президент с государственным визитом. Со всеми атрибутами.
«Встреча с давними друзьями всегда радует. Меня с господином президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба», – заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Лукашенко еще в 90-х рассмотрел большого Льва, готового выйти на мировую арену. Уже тогда стал наводить мосты с Китаем. А 10 лет назад в основание этой дружбы заложили камень.
Иероглиф «Камень»
«Великий камень» – так называется индустриальный парк неподалеку от Минска. Здесь для бизнеса все условия. Уже сейчас здесь более ста совместных предприятий. От медицины до автомобилестроения. Обслуживают, к примеру, китайские двигатели. На белорусских тракторах они сменили американские и европейские.
Круче, чем космос. Так президент Беларуси называет белорусско-китайский завод, который выпускает биодобавки, корма для животных и рыб. Продукция дорогостоящая и крайне востребованная за рубежом. Такой технологией владеют всего четыре страны в мире.
Гордость белорусской оборонки «Полонезы». Разрабатывались совместно с Китаем. На службу заступили в 2016-ом. Реактивная система залпового огня ювелирно бьет на расстоянии до 300 километров.
Иероглиф «Путь»
Товарооборот между странами бьет рекорды – почти шесть миллиардов долларов. Белорусская делегация в Пекине добавила еще три с половиной миллиарда. Эти суммы прописаны в контрактах и соглашениях.
Иероглиф «Мудрость»
Китайские иероглифы имеют много смыслов и зависят от контекста. Впрочем, как и отношения между странами. Но у Беларуси и Китая «всепогодное партнерство». Поддержка всегда и при любых обстоятельствах.
Осенью в Китае утвердили новый состав политбюро Коммунистической партии. А товарища Си переизбрали генеральным секретарем на третий срок. В эти выходные в Поднебесной проходит Всекитайское собрание народных представителей, где решат, кто станет председателем КНР. Товарищ Си – главный претендент. Если делегаты поддержат, это будет его третий срок. Собрание заседает неделю, утверждает стратегию развития страны на ближайшую пятилетку. В предыдущую Поднебесная стала богаче: ВВП увеличился с 13 трлн долларов до 18.
Этот
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот визит Александра Лукашенко в Китай тринадцатый. А 13-ть в Поднебесной – число счастливое: символ успешного результата.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)