«Всепогодное партнерство»: визит Лукашенко в Китай под числом удачи

«Встреча с давними друзьями всегда радует. Меня с господином президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год. У нас прочная нерушимая дружба», – заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

Лукашенко еще в 90-х рассмотрел большого Льва, готового выйти на мировую арену. Уже тогда стал наводить мосты с Китаем. А 10 лет назад в основание этой дружбы заложили камень.

Иероглиф «Камень»

«Великий камень» – так называется индустриальный парк неподалеку от Минска. Здесь для бизнеса все условия. Уже сейчас здесь более ста совместных предприятий. От медицины до автомобилестроения. Обслуживают, к примеру, китайские двигатели. На белорусских тракторах они сменили американские и европейские.



По Пекину Александр Лукашенко перемещался на «Красном знамени». Лимузин – жемчужина китайского автопрома, который очень похож на советские аналоги. И это не совпадение.



В конце 1949-го во время визита в СССР Мао Цзэдун лично посетил завод имени Сталина. Тот самый легендарный ЗИС. А спустя четыре года в Поднебесную прибыли 150 советских инженеров с планом и оборудованием для будущего завода. Первый китайский грузовик «Цзефан» был практически полной копией ЗИС-150.



Теперь китайский автопром едет в Беларусь. Первая автомобильная импортно-экспортная корпорация построит завод. Правда, какие именно машины будет производить, пока не решили.

«Мы будем очень аккуратно и внимательно реализовывать данный проект, который согласован между главами стран», – сообщил председатель правления Первой автомобильной импортно-экспортной корпорации Ян Даюн.

Круче, чем космос. Так президент Беларуси называет белорусско-китайский завод, который выпускает биодобавки, корма для животных и рыб. Продукция дорогостоящая и крайне востребованная за рубежом. Такой технологией владеют всего четыре страны в мире.

«Мы вместе с Китаем этими проектами хотим показать, что сотрудничество Беларуси и Китая – это не просто торговля и обмен товарами. Это создание высокотехнологичных компаний и корпораций», – отметил Александр Лукашенко на встрече с председателем правления корпорации «СИТИК Групп» Чжу Хэсинем.

Гордость белорусской оборонки «Полонезы». Разрабатывались совместно с Китаем. На службу заступили в 2016-ом. Реактивная система залпового огня ювелирно бьет на расстоянии до 300 километров.

Иероглиф «Путь»



«Один пояс, один путь» – глобальный китайский проект, который соединит Восток и Запад. Беларусь одной из первых поддержала китайскую инициативу.



Минск в шаге от вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества. ШОС – это девять стран. Почти три с половиной миллиарда человек и четверть мирового ВВП.

«Пора нам стать полноправным членом вашей семьи, нашей шанхайской семьи. Я знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны», – сказал президент Беларуси на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжаном Мином.

Товарооборот между странами бьет рекорды – почти шесть миллиардов долларов. Белорусская делегация в Пекине добавила еще три с половиной миллиарда. Эти суммы прописаны в контрактах и соглашениях.

«В торговле хотел бы обратить внимание на такой стратегически важный товар как калий. Рост в объемах существенный. И мы очень рады этому. Потому что мы все ощутили, насколько в условиях беспрецедентных и глупых санкций важно продовольствие и насколько важен тот продукт, которым обладает наша страна», – подчеркнул вице-премьер Республики Беларусь Николай Снопков.

Иероглиф «Мудрость»

Китайские иероглифы имеют много смыслов и зависят от контекста. Впрочем, как и отношения между странами. Но у Беларуси и Китая «всепогодное партнерство». Поддержка всегда и при любых обстоятельствах.

«Китай – сторонник многополярного мира. Такую же политику проводим и мы. И вообще политика как внутри Китая, так и внутри Беларуси схожа. Международная повестка дня нами полностью поддерживается. Мы действуем в одном ключе», – заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Осенью в Китае утвердили новый состав политбюро Коммунистической партии. А товарища Си переизбрали генеральным секретарем на третий срок. В эти выходные в Поднебесной проходит Всекитайское собрание народных представителей, где решат, кто станет председателем КНР. Товарищ Си – главный претендент. Если делегаты поддержат, это будет его третий срок. Собрание заседает неделю, утверждает стратегию развития страны на ближайшую пятилетку. В предыдущую Поднебесная стала богаче: ВВП увеличился с 13 трлн долларов до 18.

«Мы никогда не ставили перед собой задачу, чтобы дружить или работать против третьих стран. Мы делам все в интересах своих народов – белорусского и китайского», – подчеркнул Лукашенко на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.