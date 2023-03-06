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Команда Беларуси вернулась домой с зимних игр «Дети Азии» с 11 медалями
06.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Десятки букетов, конфеты и слезы радости – так юных спортсменов встречали в Национальном аэропорту «Минск». Соревнования в Кузбассе, международные игры «Дети Азии», завершились. Команда Беларуси вернулась домой. Первое интервью после полета у победителей взяла корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
«Эмоции сейчас не могу описать, потому что только прилетели. Не выспались. Все соперники были достойные, сильные. Боролись, все старались», – поделилась впечатлениями победитель международных спортивных игр «Дети Азии» по конькобежному спорту Полина Сивец.
Полина вписала свое имя не только в командный зачет. Ее результат на дистанции три километра стал новым юниорским рекордом катка в Кузбассе. Не помешало даже плохое самочувствие спортсменки.
В аэропорту чемпионку встречала мама. Цветы для тренера. А для Полины сюрприз дома. За ужином соберутся все, кто смотрел трансляции. Приготовили и любимое блюдо спортсменки – лазанью.
«Это было просто сумасшедшее испытание для нас, потому что это были первые соревнования такого уровня. Было просто супер!» – признался отец Романа Чернявского Владимир.
Команда Беларуси в международных спортивных играх
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Команда Беларуси в международных спортивных играх «Дети Азии» участвовала впервые. Страну представляли 68 спортсменов.
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