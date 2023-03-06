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Команда Беларуси вернулась домой с зимних игр «Дети Азии» с 11 медалями

06.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки букетов, конфеты и слезы радости – так юных спортсменов встречали в Национальном аэропорту «Минск». Соревнования в Кузбассе, международные игры «Дети Азии», завершились. Команда Беларуси вернулась домой. Первое интервью после полета у победителей взяла корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

С собой велосипед, коньки и спортивная экипировка. Скромная спортсменка в зал прилетов к болельщикам вышла первой. А как иначе?

Она капитан команды. Полина Сивец не раз показывала свои результаты на роликах. Была призером. А теперь у нее первое в жизни «золото» на международных стартах по конькобежному спорту.

«Эмоции сейчас не могу описать, потому что только прилетели. Не выспались. Все соперники были достойные, сильные. Боролись, все старались», – поделилась впечатлениями победитель международных спортивных игр «Дети Азии» по конькобежному спорту Полина Сивец.

Полина вписала свое имя не только в командный зачет. Ее результат на дистанции три километра стал новым юниорским рекордом катка в Кузбассе. Не помешало даже плохое самочувствие спортсменки.

«В третий день даже хотели сняться. Самочувствие было не очень, температура. Но все-таки пробежала», – рассказала Полина.

«Она достаточно упорный человек, целеустремленный и работоспособный. Она ставит цели перед собой и идет к ним планомерно», – отметила мать спортсменки Наталья Ганусевич.

В аэропорту чемпионку встречала мама. Цветы для тренера. А для Полины сюрприз дома. За ужином соберутся все, кто смотрел трансляции. Приготовили и любимое блюдо спортсменки – лазанью.

Роман Чернявский из династии конькобежцев. В спорт привели бабушка и дедушка. Они выступали за сборную Беларуси. А теперь и внук поднялся на пьедестал. Встречать бронзового призера приехала вся семья.

«Это наши дети. У нас их четверо. Вот самые младшие. Есть старшая дочь, которая тоже занимается конькобежным спортом. Наши звездочки, на которых делаем ставку», – рассказала мать Романа Чернявского Марина.

«Это было просто сумасшедшее испытание для нас, потому что это были первые соревнования такого уровня. Было просто супер!» – признался отец Романа Чернявского Владимир.

Роман Чернявский свою победу посвятил маме. Ее день рождения совпал с днем соревнований. Позвонил со стадиона сразу после напряженной гонки.

«У мамы был день рождения, я сразу такой подарок ей сделал. Мы победили именно благодаря сплоченности. Может, команды были и посильнее, но у них не было такого командного духа, как у нас», – отметил бронзовый призер международных спортивных игр «Дети Азии» в командном спринте Роман Чернявский.

Команда Беларуси в международных спортивных играх «Дети Азии» участвовала впервые. Страну представляли 68 спортсменов. Всего в копилке Беларуси 11 медалей. Самым успешным стал конькобежный спорт.



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Теги: Минск
 
 
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Команда Беларуси в международных спортивных играх «Дети Азии» участвовала впервые. Страну представляли 68 спортсменов.
 
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