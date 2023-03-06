Команда Беларуси вернулась домой с зимних игр «Дети Азии» с 11 медалями

«Эмоции сейчас не могу описать, потому что только прилетели. Не выспались. Все соперники были достойные, сильные. Боролись, все старались», – поделилась впечатлениями победитель международных спортивных игр «Дети Азии» по конькобежному спорту Полина Сивец.

Полина вписала свое имя не только в командный зачет. Ее результат на дистанции три километра стал новым юниорским рекордом катка в Кузбассе. Не помешало даже плохое самочувствие спортсменки.



«В третий день даже хотели сняться. Самочувствие было не очень, температура. Но все-таки пробежала», – рассказала Полина.

«Она достаточно упорный человек, целеустремленный и работоспособный. Она ставит цели перед собой и идет к ним планомерно», – отметила мать спортсменки Наталья Ганусевич.

В аэропорту чемпионку встречала мама. Цветы для тренера. А для Полины сюрприз дома. За ужином соберутся все, кто смотрел трансляции. Приготовили и любимое блюдо спортсменки – лазанью.



Роман Чернявский из династии конькобежцев. В спорт привели бабушка и дедушка. Они выступали за сборную Беларуси. А теперь и внук поднялся на пьедестал. Встречать бронзового призера приехала вся семья.

«Это наши дети. У нас их четверо. Вот самые младшие. Есть старшая дочь, которая тоже занимается конькобежным спортом. Наши звездочки, на которых делаем ставку», – рассказала мать Романа Чернявского Марина.

«Это было просто сумасшедшее испытание для нас, потому что это были первые соревнования такого уровня. Было просто супер!» – признался отец Романа Чернявского Владимир.



Роман Чернявский свою победу посвятил маме. Ее день рождения совпал с днем соревнований. Позвонил со стадиона сразу после напряженной гонки.

«У мамы был день рождения, я сразу такой подарок ей сделал. Мы победили именно благодаря сплоченности. Может, команды были и посильнее, но у них не было такого командного духа, как у нас», – отметил бронзовый призер международных спортивных игр «Дети Азии» в командном спринте Роман Чернявский.