«Комфортным офисом и печеньками уже никого не удивишь». 5 тенденций, которые могут влиять на управление персоналом в 2023 году

Источник материала: ProBusiness

Сегодня приходится строить бизнес в условиях постоянных перемен. Все это сказывается как на предпринимателе, так и на менеджменте и коллективе в целом. Собственник платформы по созданию удаленных команд в сфере инженерных работ «Профдепо» Наталья Филина поделилась с «Про бизнес», что стоит изменить в руководстве и какие тенденции нас ждут в ближайшее время.

Наталья Филина

Собственник платформы по созданию удаленных команд в сфере инженерных работ «Профдепо»

Индивидуальный подход

— В основе этой тенденции лежит изменение рынка труда: от рынка работодателя до рынка работника. То есть главным действующим лицом сейчас выступает наемный сотрудник. Оставим за скобками, насколько пагубно это может сказаться и на бизнесе, и на мотивации самого специалиста, сейчас просто примем этот сложившийся факт и сосредоточимся на том, что в ближайшее время мы будем уделять этому больше внимания.

Индивидуальный подход позволяет выявить особенности работника и предложить ему работу, соответствующую его способностям и интересам. И мы видим, как сильно востребована профессия HR-специалистов — кроме непосредственно производства, бизнес сегодня вынужден тратить большое количество времени и усилий для разработки систем тестирования, инструкций, определения результатов, эффективности — и все это для мотивации сотрудников, выявления индивидуальных запросов.

Тимбилдинг

Остановиться на индивидуальном подходе невозможно. Разумеется, надо работать со всей командой. Создание стабильной и позитивной атмосферы в коллективе, сплочение людей — если раньше этому уделялось недостаточно времени, то в нынешних реалиях должно стать обязательным. Конечно, совместные развлекательные мероприятия объединяют людей, но мы все же говорим про рабочий формат. И здесь я бы обратила внимание на внедрение обучающих программ и системы наставничества — это поможет создать остро необходимое сейчас чувство уверенности в работе и повысить значимость работодателя, послужит дополнительной мотивацией для сотрудников, которые ставят себе целью повышение профессионального уровня. А комфортный офис становится сейчас уже гигиеническим фактором: это то, без чего у компании нет будущего.

В ходе исследования «Влияние дополнительных сервисов в офисе на мотивацию персонала» были опрошены сотрудники компаний различных областей в крупных городах России. 87% респондентов положительно относятся к дополнительным удобствам в офисе (кухня, массажное кресло, спортивная секция, бесплатный автомат с кофе, столы для тенниса и бильярда), 6% высказались против, поскольку они отвлекают от работы. Для 7% их наличие не имеет значения. Из положительно ответивших 65% «за» комфортный офис, поскольку им хотелось бы работать в компании, заботящейся о своих сотрудниках. 16% опрошенных уверены, что это сделало бы атмосферу в офисе более позитивной и дружелюбной, 10% респондентов были бы готовы проводить на работе больше времени, 9% согласны на внедрение сервисов, если это не повлияет на их доход.

Создание инфраструктуры

Забудьте о тех временах, когда было можно указывать в описании вакансии «а ещё у нас есть кофе и печеньки». Серьёзно, сейчас этим никого не удивишь и есть вещи гораздо важнее — создание полноценной инфраструктуры. Все программы и платформенные решения, которые могут упростить рабочий процесс и контролировать его, должны уже у вас быть. Постановку задач, их контроль, отчетность необходимо перевести на цифровые рельсы и не надеяться, что сотрудники справятся как-нибудь самостоятельно. Обеспечение технической и цифровой инфраструктурой — прямая обязанность работодателя.



Фото: lincoplatform.ru

Нехватка технических специалистов

Становится все меньше квалифицированных кадров в инженерной отрасли: кто-то уехал, кто-то ушел в IT, а кто-то и вовсе в копирайтеры (не шучу, есть в практике и такие факты). Такое ощущение, что люди просто убегают из этого направления — инженерный бизнес все чаще сталкивается с ситуацией, когда никто не может принять технически правильное решение. 2023 год, на мой взгляд, еще усугубит эту проблему, и каждому руководителю придется решать ее самостоятельно. Перевозить специалистов из других регионов, стимулировать заработной платой выше рыночной, растить «на месте», используя систему наставничества, — какие-то действия придется предпринимать. И это огромный вызов для инженерной отрасли.

Удаленные команды

Тимлансеры (удаленные команды сотрудников) во многом могут закрыть и проблему нехватки технических кадров, и упростить рабочую жизнь в других направлениях. Опыт удаленной работы, массово начавшийся в месяцы ковидных ограничений, убедительно показал, что закрывать производственные задачи возможно и без присутствия в офисе ряда специалистов — воспользуйтесь этой возможностью, чтобы не тратить время и энергию на поиски сотрудников в офис.

Да, есть определенные условия эффективного сотрудничества с тимласерами — удобные платформы для общения, постановки и контроля рабочих задач, проверка «послужного списка» и т.д., но, как человек успешно практикующий сотрудничество с тимлансерами и даже создавший платформу для работы с ними, могу утверждать, что эффективность работы с ними не ниже, а в некоторых случаях и выше, хотя хлопот, конечно, хватает. Но я верю в переход к цивилизованным взаимоотношениям между работником и работодателем.