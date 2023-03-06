|
Александр Лукашенко назвал безопасность главным приоритетом в работе БелАЭС
06.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Безопасность – приоритет из приоритетов. Так прозвучало требование Александра Лукашенко к строительству и работе Белорусской АЭС, сообщает «МИР 24». Сроки ввода в эксплуатацию второго энергоблока и другие вопросы по работе станции обсудили 6 марта во Дворце Независимости.
Как отметил президент, БелАЭС – самый масштабный и технологичный белорусско-российский проект. Первый энергоблок уже устойчиво функционирует и выработал больше 12 млрд кВт-часов. Это позволило сохранить свыше 3 млрд кубометров газа и сэкономить для страны почти полмиллиарда долларов.
На втором энергоблоке сейчас идет
По информации Министерства энергетики Беларуси, промышленная эксплуатация второго энергоблока АЭС начнется в октябре этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси обсудил во Дворце Независимости сроки ввода второго энергоблока станции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)