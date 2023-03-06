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Александр Лукашенко назвал безопасность главным приоритетом в работе БелАЭС

06.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Безопасность – приоритет из приоритетов. Так прозвучало требование Александра Лукашенко к строительству и работе Белорусской АЭС, сообщает «МИР 24». Сроки ввода в эксплуатацию второго энергоблока и другие вопросы по работе станции обсудили 6 марта во Дворце Независимости.

Как отметил президент, БелАЭС – самый масштабный и технологичный белорусско-российский проект. Первый энергоблок уже устойчиво функционирует и выработал больше 12 млрд кВт-часов. Это позволило сохранить свыше 3 млрд кубометров газа и сэкономить для страны почти полмиллиарда долларов.

На втором энергоблоке сейчас идет этап физического пуска. Как обеспечена безопасность, и все ли нормы выполняются при эксплуатации – главный вопрос белорусского лидера.

«Я неоднократно подчеркивал, что радиационная безопасность и надежность эксплуатации атомной станции – это приоритет из приоритетов. Мы долго обсуждали эти вопросы на этапе принятия серьезнейшего решения о строительстве станции, учли весь мировой опыт. Здесь используются высочайшие технологии. Это достояние нашего народа. С экономической точки зрения, для энергетической безопасности очень важно обеспечить эффективную работу всей станции, ее скорейший выход на полную мощность», – подчеркнул Александр Лукашенко.

По информации Министерства энергетики Беларуси, промышленная эксплуатация второго энергоблока АЭС начнется в октябре этого года.



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Президент Беларуси обсудил во Дворце Независимости сроки ввода второго энергоблока станции.
 
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