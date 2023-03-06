Белые тюльпаны возглавили рейтинг спроса у минчан перед 8 Марта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылись сотни торговых точек с цветами. Спрос в преддверии 8 Марта бешеный. Минчане активно покупают тюльпаны, розы, мимозы и монобукеты из зелени – флористы делают из них необычные композиции, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Весной теплицы в этом хозяйстве наполнены тюльпанами. С юга Беларуси предприниматели привозят больше 30 сортов.

«После зимы хочется света, солнца, тепла. Не только девушкам, но и нам тоже, мужчинам. Больше всего берут просто обычные. Но многие берут и пионовидные, потому что кто уже их брал, понимает, что букет из пятнадцати превращается в предпраздничный из шестидесяти, потому что они увеличиваются в два раза в объеме», – сказал предприниматель Александр.

Цветочные островки появились во всех районах белорусской столицы. Мимозы, гиацинты, примулы. У флористов начались жаркие дни: создают сотни букетов в день.