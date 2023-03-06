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Белые тюльпаны возглавили рейтинг спроса у минчан перед 8 Марта

06.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске открылись сотни торговых точек с цветами. Спрос в преддверии 8 Марта бешеный. Минчане активно покупают тюльпаны, розы, мимозы и монобукеты из зелени – флористы делают из них необычные композиции, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Весной теплицы в этом хозяйстве наполнены тюльпанами. С юга Беларуси предприниматели привозят больше 30 сортов.

«После зимы хочется света, солнца, тепла. Не только девушкам, но и нам тоже, мужчинам. Больше всего берут просто обычные. Но многие берут и пионовидные, потому что кто уже их брал, понимает, что букет из пятнадцати превращается в предпраздничный из шестидесяти, потому что они увеличиваются в два раза в объеме», – сказал предприниматель Александр.

Цветочные островки появились во всех районах белорусской столицы. Мимозы, гиацинты, примулы. У флористов начались жаркие дни: создают сотни букетов в день.

«Иногда люди хотят только белые тюльпаны. Вот этот год все хотят белые тюльпаны. А прошлый год говорили: «Чего-то яркого хочу, чего-то желтого такого». Я всегда говорю: «Купите любимые цветы. Не следуйте слепо моде». Если есть любимый цвет, любимые цветы – это будет лучший подарок, самый-самый», – уверена флорист Анастасия Авдеич.

Всегда есть запрос и на уникальность. В моде в этом сезоне монобукеты из зелени. Например, охапка веток эвкалипта или сухоцветы.

А эти цветы – вернувшийся тренд. Гипсофилы были популярны в 1990-е. Их дарили вместе с розами. Сейчас делают большие монобукеты, похожие на цветочные облака.

Цены пока остались на уровне прошлого года. Один тюльпан – 3 белорусских или 80 российских рублей. И вряд ли стоимость снизится 8 марта – в этом сезоне у цветоводов уродился не такой богатый урожай, как в прошлом.

Продают цветы к 8 Марта и фермеры. Нужно только получить разрешение и заплатить единый налог. В столице он составляет 155 белорусских или 4 тысячи российских рублей. В регионах немного дешевле.



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Теги: Минск
 
 
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С юга Беларуси предприниматели привезли в Минск больше 30 сортов.
 
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