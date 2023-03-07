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Курсы валют на 08.03.2023
07.03.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и китайскому юаню, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.
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Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и китайскому юаню, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.
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