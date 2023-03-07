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Курсы валют на 08.03.2023

07.03.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Курсы валют на 08.03.2023

Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и китайскому юаню, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

ВалютаБВФБКолебания Единиц
Доллар США 2.8345 -0.0029 1 USD
Евро 3.0165 0.0074 1 EUR
Российский рубль 3.7632 0.0043 100 RUB
Юань 4.0928 -0.0019 10 CNY

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Теги: Курсы валют
 
 
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Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и китайскому юаню, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.
 
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