|
Посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибраимов: Отвечать вызовам и угрозам совместно – легче
07.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кыргызстан в этом году председательствует в СНГ. Каким принципам будет следовать Кыргызская Республика в этот период? Каким новым и традиционным угрозам будет оказано противодействие? Об этом и не только корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко поговорила с чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь Эрмеком Ибраимовым.
«Интересно рассмотреть вопрос относительно новых вызовов. Это можно было бы сделать на примере тех действий, которые Содружество предпринимало во время всем известной пандемии. Когда возникли первые риски, сразу заработали те механизмы, которые были разработаны и приняты лет 20 тому назад», – отметил Эрмек Ибраимов.
Полная версия интервью –
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью «МИР 24» дипломат рассказал, каким принципам страна будет следовать в год председательства в СНГ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)