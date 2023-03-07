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Тест для бизнес-леди. Что еще вам нужно, чтобы развивать свое дело эффективнее?
07.03.2023 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Вы нашли дело по душе и хотите развивать его как можно эффективнее. Но чего вам не хватает, чтобы все работало как часы, а клиенты были довольны и возвращались снова и снова? Вместе с образовательным проектом
Для кого образовательный проект и как к нему присоединиться?
Образовательный проект
Кто может участвовать:
- женщины — индивидуальные предприниматели и нотариусы;
Заявки принимаются до 13 марта:
- по телефонам:
Участие в проекте — бесплатное. Но есть обязательное условие:
- Если вы еще не являетесь клиентом Белинвестбанка — откройте расчетный банковский счет на условиях пакета расчетно-кассового обслуживания «ИП-Интенсив 3.0» или «Интенсив 3.0».
Это уже четвертый сезон образовательного проекта. В этом году партнером Белинвестбанка выступил Санкт-Петербургский социально-экономический институт. Благодаря этому участницы получат доступ к международному опыту и современным знаниям от ведущих экспертов региона.
Образовательный проект поможет девушкам и женщинам найти оригинальные идеи, обменяться ценным опытом, знаниями и инсайтами. В процессе обучения можно найти единомышленников и партнеров, запустить коллаборации и совместные инициативы.
Менторы поделятся с участницами действенными инструментами управления бизнесом, разберут примеры успешных кейсов, помогут выстроить полезные коммуникации и найти выходы на новые рынки.
А теперь — тест. Чего вам не хватает, чтобы еще эффективнее развивать свое дело?
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Вы нашли дело по душе и хотите развивать его как можно эффективнее. Но чего вам не хватает, чтобы все работало как часы, а клиенты были довольны и возвращались снова...
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