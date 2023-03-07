Тест для бизнес-леди. Что еще вам нужно, чтобы развивать свое дело эффективнее?

Источник материала: ProBusiness





Вы нашли дело по душе и хотите развивать его как можно эффективнее. Но чего вам не хватает, чтобы все работало как часы, а клиенты были довольны и возвращались снова и снова? Вместе с образовательным проектом «Женское предпринимательство — территория сотрудничества» от Белинвестбанка подготовили тест для бизнес-леди. Он поможет определить, какую сферу стоит прокачать, чтобы бизнес становился стабильнее, прибыльнее и успешнее.

Для кого образовательный проект и как к нему присоединиться?

Образовательный проект «Женское предпринимательство — территория сотрудничества» стартует 22 марта и продлится до 28 апреля. Предполагается вечерний онлайн-формат занятий — для удобства и доступности. Помимо разборов теоретической части, запланировано проведение дискуссий, работа в мини-группах, выполнение практических заданий. Нетворкинг и поддержка участников будут происходить в Telegram.

Кто может участвовать:

- женщины — индивидуальные предприниматели и нотариусы;

- руководители организаций, топ-менеджеры, учредители или руководители ключевых подразделений организаций, относящихся к субъектам женского предпринимательства.

Заявки принимаются до 13 марта:

- по телефонам: +375 29 634 40 89 или +375 29 665 57 72 ;

- на e-mail: bibusiness@belinvestbank.by ;

- в подразделениях Белинвестбанка.

Участие в проекте — бесплатное. Но есть обязательное условие:

- Если вы еще не являетесь клиентом Белинвестбанка — откройте расчетный банковский счет на условиях пакета расчетно-кассового обслуживания «ИП-Интенсив 3.0» или «Интенсив 3.0».

- Если у вас уже есть счет в Белинвестбанке, подключитесь к любому пакету РКО или в случае, если вы уже им пользуетесь, перейдите на иной пакет услуг, по которому абонентская плата выше.





Это уже четвертый сезон образовательного проекта. В этом году партнером Белинвестбанка выступил Санкт-Петербургский социально-экономический институт. Благодаря этому участницы получат доступ к международному опыту и современным знаниям от ведущих экспертов региона.

Образовательный проект поможет девушкам и женщинам найти оригинальные идеи, обменяться ценным опытом, знаниями и инсайтами. В процессе обучения можно найти единомышленников и партнеров, запустить коллаборации и совместные инициативы.

Менторы поделятся с участницами действенными инструментами управления бизнесом, разберут примеры успешных кейсов, помогут выстроить полезные коммуникации и найти выходы на новые рынки.

А теперь — тест. Чего вам не хватает, чтобы еще эффективнее развивать свое дело?

Подробную информацию об образовательном проекте «Женское предпринимательство — территория сотрудничества» вы найдете здесь .



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