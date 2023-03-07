ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тест для бизнес-леди. Что еще вам нужно, чтобы развивать свое дело эффективнее?

07.03.2023 18:13 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Тест для бизнес-леди. Что еще вам нужно, чтобы развивать свое дело эффективнее?

Вы нашли дело по душе и хотите развивать его как можно эффективнее. Но чего вам не хватает, чтобы все работало как часы, а клиенты были довольны и возвращались снова и снова? Вместе с образовательным проектом «Женское предпринимательство — территория сотрудничества» от Белинвестбанка подготовили тест для бизнес-леди. Он поможет определить, какую сферу стоит прокачать, чтобы бизнес становился стабильнее, прибыльнее и успешнее.

Для кого образовательный проект и как к нему присоединиться?

Образовательный проект «Женское предпринимательство — территория сотрудничества» стартует 22 марта и продлится до 28 апреля. Предполагается вечерний онлайн-формат занятий — для удобства и доступности. Помимо разборов теоретической части, запланировано проведение дискуссий, работа в мини-группах, выполнение практических заданий. Нетворкинг и поддержка участников будут происходить в Telegram.

Кто может участвовать:

- женщины — индивидуальные предприниматели и нотариусы;
- руководители организаций, топ-менеджеры, учредители или руководители ключевых подразделений организаций, относящихся к субъектам женского предпринимательства.

Заявки принимаются до 13 марта:

по телефонам: +375 29 634 40 89 или +375 29 665 57 72;
- на e-mail: bibusiness@belinvestbank.by;
- в подразделениях Белинвестбанка.

Участие в проекте — бесплатное. Но есть обязательное условие:

- Если вы еще не являетесь клиентом Белинвестбанка — откройте расчетный банковский счет на условиях пакета расчетно-кассового обслуживания «ИП-Интенсив 3.0» или «Интенсив 3.0».
- Если у вас уже есть счет в Белинвестбанке, подключитесь к любому пакету РКО или в случае, если вы уже им пользуетесь, перейдите на иной пакет услуг, по которому абонентская плата выше.

Тест для бизнес-леди. Что еще вам нужно, чтобы развивать свое дело эффективнее?

Это уже четвертый сезон образовательного проекта. В этом году партнером Белинвестбанка выступил Санкт-Петербургский социально-экономический институт. Благодаря этому участницы получат доступ к международному опыту и современным знаниям от ведущих экспертов региона.

Образовательный проект поможет девушкам и женщинам найти оригинальные идеи, обменяться ценным опытом, знаниями и инсайтами. В процессе обучения можно найти единомышленников и партнеров, запустить коллаборации и совместные инициативы.

Менторы поделятся с участницами действенными инструментами управления бизнесом, разберут примеры успешных кейсов, помогут выстроить полезные коммуникации и найти выходы на новые рынки.

А теперь — тест. Чего вам не хватает, чтобы еще эффективнее развивать свое дело?

Подробную информацию об образовательном проекте «Женское предпринимательство — территория сотрудничества» вы найдете здесь.

Тест для бизнес-леди. Что еще вам нужно, чтобы развивать свое дело эффективнее?

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вы нашли дело по душе и хотите развивать его как можно эффективнее. Но чего вам не хватает, чтобы все работало как часы, а клиенты были довольны и возвращались снова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Символ 8 Марта: как относятся к мимозе в странах Содружества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.03.2023
Mir24.TV Belarus
07.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика