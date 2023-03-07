Лукашенко наградил женщин с пятью детьми и более Орденом матери

«Трудно придумать более подходящее по духу и смыслу мероприятие для Года мира и созидания, чем наша сегодняшняя церемония. В нашем обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства. Дорогие женщины, сердечно приветствую в вашем лице всех матерей нашей страны. Наряду с мужчинами вы успешно развиваете науку и технологии, укрепляете промышленный потенциал, обеспечиваете продовольственную и финансовую безопасность страны, строите дома, создаете произведения искусства, учите и лечите людей», – отметил глава государства.

Перед началом церемонии для участников провели экскурсию по Дворцу независимости.