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Лукашенко наградил женщин с пятью детьми и более Орденом матери

07.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды и генеральские погоны, передает телеканал «МИР 24».

Церемония состоялась во Дворце независимости. Проводить ее в канун Международного женского дня – это традиция. Среди приглашенных те, кто отличился в профессии, силовики и военачальники. Но особое внимание – многодетным мамам. Те, кто воспитывает пятерых и более детей, получили Орден матери из рук президента. Белорусский лидер отметил: на бескорыстной любви этих женщин держится все.

«Трудно придумать более подходящее по духу и смыслу мероприятие для Года мира и созидания, чем наша сегодняшняя церемония. В нашем обществе особым уважением пользуются женщины, которые выбрали для себя нелегкую стезю материнства. Дорогие женщины, сердечно приветствую в вашем лице всех матерей нашей страны. Наряду с мужчинами вы успешно развиваете науку и технологии, укрепляете промышленный потенциал, обеспечиваете продовольственную и финансовую безопасность страны, строите дома, создаете произведения искусства, учите и лечите людей», – отметил глава государства.

Перед началом церемонии для участников провели экскурсию по Дворцу независимости.



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