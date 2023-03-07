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Из барменов в программисты: как в Беларуси приходят в IT-отрасль

07.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создают сайты, тестируют и разрабатывают программы: в Беларуси вырос интерес к IT у непрофессионалов, которые приходят в эту сферу осознанно. А выбирать все больше стали удаленную работу. Как сменить профессию и прийти в IT, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Игры и даже приложение для женского здоровья. По данным крупнейшего аналитического агентства, в рейтинге созданных мобильных приложений белорусы и в нынешнем году в топе мировых разработчиков.

Новички выбирают технические профессии, специальности, связанные с IT-персоналом, и тестирование. Повод прийти в эту отрасль у всех разный. Владислав работал в баре, после ковид-пандемии профессию пришлось сменить.

«Один из моих друзей порекомендовал мне освоить профессию тестирования. Просыпался утром и приступал к обучению. Так я мог проводить за обучением 10-12 часов», –рассказал тестировщик Владислав

Новичкам дают шанс, приглашают на стажировку. Так, одна из компаний для поиска сотрудников провела IT-олимпиаду.

«Ищем среди студентов, в школе. Объявляем конкурсы. Нанимаем ребят, которые разбираются в этой теме», – пояснил директор по персоналу Артур Мотин.

Парк высоких технологий называют белорусской Кремниевой долиной. Искусственный интеллект, нейросети и робототехника – на эти направления компании сегодня делают ставку. В трудовой книжке Александра есть записи «конструктор зданий и сооружений», «главный инженер», а теперь и java-разработчик. В информационную сферу пришел в 35 лет.

«Было сложно, конечно. Был большой объем знаний, который нужно аккумулировать перед тем, как начать работать. Между стартом и первым коммерческим проектом, где уже полноценно работал, ушло где-то шесть месяцев», – рассказал java-разработчик Александр Кривошеев.

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Более долгий путь в IT предлагают вузы. Так, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в год выпускает около трех тысяч специалистов. Чаще абитуриенты выбирают программное обеспечение, информационные технологии и информатику.

«Если вы получите сейчас профессию на курсах, вы узнаете какой-то кусочек, как что-то можно сделать. Но через полгода ваши знания могут просто-напросто устареть. С другой стороны, всегда важна база. То есть, если человек знает, как на базовом принципе – сначала математические принципы, потом алгоритмические принципы, он может взять любые знания гораздо быстрее и гораздо эффективнее», – сказал первый проректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Максим Давыдов.

IT называют мобильной сферой: тренды постоянно меняются. Университет обновил программу. Кроме лекции и практики, есть дополнительное дистанционное обучение и стажировки за счет государства.



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