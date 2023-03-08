Цветочный бум: в странах СНГ – длинные очереди за букетами к 8 Марта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В странах Содружества царит цветочный ажиотаж: мужчины выстраиваются в очереди, чтобы купить букет к празднику. Подробности – у корреспондентов «МИР 24».

КЫРГЫЗСТАН

В Бишкеке 8 марта с самого утра – цветочный бум. Редко можно встретить прохожих без цветов. Их сегодня продают везде, а не только в цветочных магазинах или рынках. Самые популярные у кыргызстанцев сегодня тюльпаны и фрезии. Их стоимость – 100-150 сомов за штуку, это в среднем около 100 рублей. На третьем месте по популярности – розы. Одна голландская стоит до 200 сомов, это 170 рублей. Местные тепличные цветы – на треть дешевле.

Не только к 8 марта

Как выбрать букет, который не разорит вас и не завянет на утро

ТАДЖИКИСТАН

Душанбе утопает в цветах. В Международный женский день всегда ажиотаж. Цветочные павильоны – на каждом шагу. Самые востребованные – тюльпаны: горожане быстро раскупают белые, красные, желтые и даже синие. Цены подскочили на 30%. Теперь за штуку нужно заплатить 15 сомони или 100 рублей. Чуть дороже розы и пионы – от 30 сомони это 200 рублей. Голландские сорта – и вовсе по 75 сомони. Но мужчин это не останавливает: для любимых ничего не жалко.

БЕЛАРУСЬ

У цветочных прилавков в Беларуси сегодня длинные очереди. В основном из мужчин. Выбирают букет на свой вкус или по предпочтениям дамы. Самый популярный символ праздника тюльпаны. Удивлять стремятся их количеством. Чаще берут много и одного цвета, но и нередко составляют весенние композиции по авторской задумке. К небольшому букету часто преподносят символический подарок. На цветочном рынке на выбор – десятки расцветок. Самые популярные белые и красные тюльпаны. Символ чувственности и нежности. В среднем букет из пяти тюльпанов обойдется белорусу в 14 белорусских рублей. Это 370 рублей российских. Но, как говорят мужчины, искренняя женская улыбка – бесценна.