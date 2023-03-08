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В Беларуси агрономы увеличивают объемы производства овощей в межсезонье
08.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь производит овощей больше, чем потребляет. Об этом заявил сегодня премьер-министр страны Роман Головченко. Тем не менее, в межсезонье у населения появляются вопросы о росте цен на белорусские огурцы и помидоры. Что отвечают местные производители, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
«Сейчас в Беларуси по технологии «досветки» в межсезонный период томаты не производятся. И вот уже в октябре мы получим первую продукцию, как раз она будет закрывать вот этот так называемый межсезонный период. У нас есть месяцы, когда производство наших овощей закрытого грунта не может обеспечить потребность», – рассказал генеральный директор тепличного хозяйства Михаил Михалев.
Овощей из борщевого набора осенью и зимой в стабфондах достаточно, а вот с сезонными возникают проблемы. Белорусских огурцов на рынке не больше 40%, томатов еще меньше. Также в этом году появились проблемы с импортом, и цены выросли в три раза.
«Это разовый фактор, поскольку из-за того, что мы не могли завозить из других стран – из Европейского союза, из Турции, то, конечно, цены выросли. И единственный рынок, откуда можно было привезти огурец, в этом сезоне была Российская Федерация. Там цена не регулируется, конъюнктура сыграла свое, и цена в целом выросла», – отметил министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Алексей Богданов.
Проблему решит увеличение собственного производства. Стране нужно около 30 дополнительных гектаров теплиц с досветкой. Чтобы заинтересовать производителей, государство предлагает выгодные условия.
«Понижена планка с 25 миллиардов киловатт часов до 15 миллиардов киловатт часов потребления, когда включается льготный тариф для этих хозяйств. То есть система направлена на то, чтобы каждый дополнительно потребленный киловатт-час был для предприятия дешевле. Такая вот ступенчатая система», – заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Замещают импорт не только по овощам – зимой в белорусских теплицах выращивают и клубнику. Аромат из теплицы ощущается издалека. Это единственное место в Беларуси, где в закрытом грунте выращивают ремонтантную клубнику. Она цветет круглый год, не обрабатывается химикатами. Ягоды есть можно прямо с куста.
В масштабах страны объем клубничного производства небольшой, но и его будут увеличивать. Уже подобрали сорта для непрерывного выращивания.
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Белорусских огурцов на рынке не больше 40%, томатов еще меньше.
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