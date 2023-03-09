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Белоруска сама построила дом от фундамента до крыши

09.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дом, который построила сама. Белоруска Алеся Каймович освоила все мужские навыки: залила фундамент, накрыла крышу и сложила печь. Все это, чтобы исполнить свою мечту и построить дом самостоятельно, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Алеся не только с бензопилой на «ты». Но и со станком, бетономешалкой, шуруповертом. Девушка ростом 156 взяла высоту, которая не каждому мужчине дается и построила дом сама.

«Сосед помогал, потому что одной физически невозможно поднять балки выше определенного уровня. Чтобы вкрутить нагель, нужна такая огромная штука со здоровым сверлом. Меня прокручивало на стене вместе с ней», – говорит Алеся Каймович.

Строить дом Алеся начала в декретном отпуске. Так она решила спастись от ежедневного «дня сурка». Гора дров во дворе у мамы навела ее на эту мысль. Она сама спроектировала дом, залила фундамент, связала арматуру, возвела стены, накрыла крышу, сложила печь.

«Печка у меня заняла целый месяц. Самое сложное в этом доме – это печь. Если бы меня сейчас спросили: повторишь? Нет», – признается строитель.

Сначала Алеся думала, что фундамент – это 90% успеха, но на каждом этапе строительства новоиспеченного специалиста ждали сюрпризы.

«Вот стоит первая ферма, мной выставленная. Я – женщина ростом полтора метра в прыжке – сама залезала, балки запиливала, делала углы, шаблоны, ставила ферму, подпирала ее, и тут начался ураганный ветер. Мы с мамой смотрим в окно и думаем: упадет, не упадет», – делится строитель Алеся Каймович.

Не упал. Алеся без специального образования, благодаря природному любопытству и любви к законам физики, освоила все строительные навыки. Одни мужчины смотрели с иронией, другие с восхищением на то, как она возвела шале в 70 квадратов.

«Сосед пришел и говорит – я просто хочу смотреть на тебя, как ты всем этим занимаешься», – смеется Алеся.

На все пока потрачено меньше шести тысяч белорусских или 150 тысяч российских рублей. Сейчас стройка ждет новых вложений. Алеся уверена: она все придумает.

Более подробно о сильном характере маленькой белорусской женщины смотрите в программе «Белорусский стандарт» на телеканалах «МИР» и «МИР 24».



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Строить дом Алеся Каймович начала в декретном отпуске. Не имея специального образования, она сама даже связала арматуру и сложила печь.
 
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