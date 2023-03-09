ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление

09.03.2023 13:07 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление
Фото: probusiness.io

Самое большое в Беларуси официальное сообщество предпринимателей — Клуб Про бизнес — 24 марта проводит большую встречу в Витебске.

На встречу приедут руководители Клуба Про бизнес и предприниматели из Минска — специально, чтобы познакомиться и подружиться с вами, уважаемые представители бизнес-сообщества Витебска! Мы организовываем интересный и полезный вечер — с выступлением спикера, обсуждением актуальных бизнес-задач в формате мозгового штурма и конечно нетворкингом. Приглашаем присоединиться!

Приглашаем руководителей и собственников, предпринимателей из Витебска и Витебской области, представителей бизнес-ассоциаций 24 марта в 19.00 в конференц-зал отеля «Лучеса».

После знакомства с командой Клуба Про бизнес, начнется полезная и интересная программа:

19:00 — 20.00 Выступает спикер Евгений Симоненко, генеральный менеджер «Таймгруп Интернэшнл» (сеть магазинов международных брендов PANDORA, TOUS. Сеть магазинов часов и ювелирных изделний I’M).
Предыдущий опыт: коммерческий директор сети медийинских лабораторий «Синэво».

Тема «Ставим задачу — нет результата. Что не так с вашими бизнес-процессами и как устранить узкие места»

  • Вы ставите задачи сотрудникам — а сроки, качество, финансовый результат не всегда устраивают?
  • Как наладить бизнес-процессы, систему управления внутри компании, чтобы клиенты и сотрудники оставались довольными
  • Где искать узкие места и точки роста — прямо со следующего понедельника?

20.00 — 20.30 Нетворкинг по специальной механике: витебские и минские предприниматели знакомятся друг с другом

20.30 — 21.30 Мы проведем обсуждения в формате «мозговой штурм»: участники получат возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу, и найти решения.

С 21.30 начинается фуршет. Нетворкинг продолжается в неформальной обстановке :)

Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление
Евгений Симоненко. Фото: probusiness.io

50% скидка на участие в встрече — для предпринимателей из Витебска и Витебской области: итоговая стоимость 75 белорусских рублей. Чтобы получить скидку, введите промокод VITEBSK.

Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление

Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

О Клубе Про бизнес

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем. На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

​Кто организатор Клуба? Компания «Про бизнес» и в частности онлайн-ресурс probusiness.io. Мы работаем в Беларуси уже 8 лет. За это время опубликовали более 9500 материалов (интервью с известными предпринимателями, кейсы, истории), провели более 120 деловых конференций и семинаров.

Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на разовое посещение встречи Клуба.

Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление
Фото: probusiness.io

________________________________________________________________

Генеральный партнер Клуба-2023:

Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление

________________________________________________________________

Приходите! Ждем вас 24 марта!

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое большое в Беларуси официальное сообщество предпринимателей - Клуб Про бизнес - 24 марта проводит большую встречу в Витебске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чем опасен для бизнеса договор подряда и чем он отличается от контракта с работником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2023
Mir24.TV Belarus
09.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика