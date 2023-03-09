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Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление
09.03.2023 13:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Самое большое в Беларуси официальное сообщество предпринимателей — Клуб Про бизнес — 24 марта проводит большую встречу в Витебске.
Приглашаем руководителей и собственников, предпринимателей из Витебска и Витебской области, представителей бизнес-ассоциаций 24 марта в 19.00 в конференц-зал отеля «Лучеса».
После знакомства с командой
50% скидка на участие в встрече — для предпринимателей из Витебска и Витебской области: итоговая стоимость 75 белорусских рублей. Чтобы получить скидку, введите промокод VITEBSK.
Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
О Клубе Про бизнес
Это
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем. На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
Кто организатор Клуба? Компания «Про бизнес» и в частности онлайн-ресурс probusiness.io. Мы работаем в Беларуси уже 8 лет. За это время опубликовали более 9500 материалов (интервью с известными предпринимателями, кейсы, истории), провели более 120 деловых конференций и семинаров.
Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на разовое посещение встречи Клуба.
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Генеральный партнер Клуба-2023:
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Приходите! Ждем вас 24 марта!
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Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление
Самое большое в Беларуси официальное сообщество предпринимателей - Клуб Про бизнес - 24 марта проводит большую встречу в Витебске.
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