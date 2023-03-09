Клуба Про бизнес едет в Витебск! 24 марта приглашаем витебских предпринимателей на нетворкинг, мозговой штурм и полезное выступление

Источник материала: ProBusiness



Фото: probusiness.io

Самое большое в Беларуси официальное сообщество предпринимателей — Клуб Про бизнес — 24 марта проводит большую встречу в Витебске.



На встречу приедут руководители Клуба Про бизнес и предприниматели из Минска — специально, чтобы познакомиться и подружиться с вами, уважаемые представители бизнес-сообщества Витебска! Мы организовываем интересный и полезный вечер — с выступлением спикера, обсуждением актуальных бизнес-задач в формате мозгового штурма и конечно нетворкингом. Приглашаем присоединиться!

Приглашаем руководителей и собственников, предпринимателей из Витебска и Витебской области, представителей бизнес-ассоциаций 24 марта в 19.00 в конференц-зал отеля «Лучеса».

После знакомства с командой Клуба Про бизнес , начнется полезная и интересная программа:

19:00 — 20.00 Выступает спикер Евгений Симоненко, генеральный менеджер «Таймгруп Интернэшнл» (сеть магазинов международных брендов PANDORA, TOUS. Сеть магазинов часов и ювелирных изделний I’M).

Предыдущий опыт: коммерческий директор сети медийинских лабораторий «Синэво». Тема «Ставим задачу — нет результата. Что не так с вашими бизнес-процессами и как устранить узкие места» Вы ставите задачи сотрудникам — а сроки, качество, финансовый результат не всегда устраивают?

Как наладить бизнес-процессы, систему управления внутри компании, чтобы клиенты и сотрудники оставались довольными

Где искать узкие места и точки роста — прямо со следующего понедельника? 20.00 — 20.30 Нетворкинг по специальной механике: витебские и минские предприниматели знакомятся друг с другом 20.30 — 21.30 Мы проведем обсуждения в формате «мозговой штурм»: участники получат возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу, и найти решения. С 21.30 начинается фуршет. Нетворкинг продолжается в неформальной обстановке :)



Евгений Симоненко. Фото: probusiness.io

50% скидка на участие в встрече — для предпринимателей из Витебска и Витебской области: итоговая стоимость 75 белорусских рублей. Чтобы получить скидку, введите промокод VITEBSK.

Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

О Клубе Про бизнес

Это сообщество предпринимателей и руководителей . Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем. На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

​Кто организатор Клуба? Компания «Про бизнес» и в частности онлайн-ресурс probusiness.io. Мы работаем в Беларуси уже 8 лет. За это время опубликовали более 9500 материалов (интервью с известными предпринимателями, кейсы, истории), провели более 120 деловых конференций и семинаров.

Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на разовое посещение встречи Клуба.



Фото: probusiness.io

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Генеральный партнер Клуба-2023:





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