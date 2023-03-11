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Фехтовальщики России и Беларуси смогут принять участие в международных турнирах с апреля

11.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фехтовальщики России и Беларуси смогут принимать участие в международных соревнованиях с середины апреля. Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, передает телеканал «МИР 24».

Соответствующее решение принято большинством голосов на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования, сообщает РИА «Новости».

«Спасибо коллегам из национальных ассоциаций. Есть только одна оговорка, допуск будет не раньше середины апреля», – сказал Мамедов.

Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. FIE выполнила эту рекомендацию, а 26 ноября продлила отстранение до марта 2023 года.

Ранее фехтовальщики из Казахстана выиграли чемпионат Азии. В финале юниорского командного турнира сборная обыграла представителей Южной Кореи со счетом 45:35. Чемпионат Азии по фехтованию среди юниоров и кадетов проводился в Узбекистане.



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Соответствующее решение принято на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования.
 
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