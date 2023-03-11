|
Фехтовальщики России и Беларуси смогут принять участие в международных турнирах с апреля
11.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фехтовальщики России и Беларуси смогут принимать участие в международных соревнованиях с середины апреля. Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, передает телеканал «МИР 24».
Соответствующее решение принято большинством голосов на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования, сообщает
Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. FIE выполнила эту рекомендацию, а 26 ноября продлила отстранение до марта 2023 года.
Ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соответствующее решение принято на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)