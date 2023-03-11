Фехтовальщики России и Беларуси смогут принять участие в международных турнирах с апреля

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фехтовальщики России и Беларуси смогут принимать участие в международных соревнованиях с середины апреля. Об этом заявил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, передает телеканал «МИР 24».

Соответствующее решение принято большинством голосов на внеочередном конгрессе Международной федерации фехтования, сообщает РИА «Новости» .

«Спасибо коллегам из национальных ассоциаций. Есть только одна оговорка, допуск будет не раньше середины апреля», – сказал Мамедов.

Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях. FIE выполнила эту рекомендацию, а 26 ноября продлила отстранение до марта 2023 года.