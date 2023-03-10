Наказание за нетрезвое вождение в странах СНГ. Инфографика

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Кыргызстане с марта 2023 года ужесточили наказание за ряд нарушений правил дорожного движения, сообщает «МИР 24». Так, раньше за езду в нетрезвом виде нарушитель платил штраф в 17,5 тысяч сомов. Это чуть больше 15 тысяч рублей. Теперь пьяного водителя лишат прав на год. За рецидив – на три года, плюс арест на трое суток.

Наказание за езду в нетрезвом виде при условии, что водитель попался в первый раз, в разных странах СНГ различается.

В Казахстане вопрос решают радикально: 15 суток ареста и лишение прав на 7 лет. В Таджикистане срок лишения прав меньше, но добавляется штраф в 142 тысячи рублей. В Беларуси все зависит от степени опьянения: до 0,8 промилле в крови – штраф свыше 98 тысяч рублей и лишение прав на 3 года. Больше 1 промилле – наказание суровее.

В Молдове пьяных водителей штрафуют на 70 тысяч рублей. В России – на 30 тысяч с лишением прав до двух лет. В Азербайджане – штраф около 18 тысяч рублей и лишение прав до года.