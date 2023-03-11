Лукашенко собрал Совмин по итогам 2022 года

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономика – вопрос номер один. В Беларуси прошло заседание Совета министров под председательством президента. Александр Лукашенко обратил внимание правительства на проблемные вопросы – снижение ВВП, трудности в логистике и банковской сфере, а также поручил повысить доходы населения. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко продолжит.

Экзамен правительство выдержало. Из-за санкций Беларусь потеряла 40% основных рынков. Под удар попали ключевые экспортные отрасли. Но экономику страны санкции не парализовали: промышленность, нефтехимия и продовольственная отрасль в плюсе. Александр Лукашенко оценил работу Совмина.

«Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить. Как и не удавалось до сих пор. Все зиждется на экономике. Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами, все в экономике. Будет экономика – все остальное мы решим. Продолжайте то, что мы делали в середине и в начале прошлого года, когда нас оглушили этими санкциями», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Но окончательной антисанкционной перезагрузки пока не произошло. Президент требует наводить порядок в каждой сфере. Везде нужна жесткая экономия и хозяйский подход.

«Нефтепереработка, калийная, табачная отрасли пострадали от санкций гораздо больше, чем другие. Цель – восстанавливать объемы производства и искать альтернативные рынки для этой востребованной в мире продукции. В целом по промышленному сектору задачи такие: все несанкционные отрасли должны добавить по 4%-5% в производстве и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей», – отметил глава государства.