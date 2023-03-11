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Лукашенко собрал Совмин по итогам 2022 года

11.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономика – вопрос номер один. В Беларуси прошло заседание Совета министров под председательством президента. Александр Лукашенко обратил внимание правительства на проблемные вопросы – снижение ВВП, трудности в логистике и банковской сфере, а также поручил повысить доходы населения. Корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко продолжит.

Экзамен правительство выдержало. Из-за санкций Беларусь потеряла 40% основных рынков. Под удар попали ключевые экспортные отрасли. Но экономику страны санкции не парализовали: промышленность, нефтехимия и продовольственная отрасль в плюсе. Александр Лукашенко оценил работу Совмина.

«Ни экономически, ни политически никому не удастся нас сломить. Как и не удавалось до сих пор. Все зиждется на экономике. Всякая безопасность, борьба с беспилотниками, бандитами, террористами, все в экономике. Будет экономика – все остальное мы решим. Продолжайте то, что мы делали в середине и в начале прошлого года, когда нас оглушили этими санкциями», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Но окончательной антисанкционной перезагрузки пока не произошло. Президент требует наводить порядок в каждой сфере. Везде нужна жесткая экономия и хозяйский подход.

«Нефтепереработка, калийная, табачная отрасли пострадали от санкций гораздо больше, чем другие. Цель – восстанавливать объемы производства и искать альтернативные рынки для этой востребованной в мире продукции. В целом по промышленному сектору задачи такие: все несанкционные отрасли должны добавить по 4%-5% в производстве и выйти на максимальный уровень загрузки мощностей», – отметил глава государства.

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:

У нас остается сильная президентская республика
Работы на максимум Лукашенко ждет и от аграриев. Беларусь получила от экспорта продуктов рекордные восемь миллиардов долларов. В основном за счет растениеводства. Президент поручил «поднимать» и другие направления. Внимание обратил на животноводство.

«Надо выводить наш аграрный сектор на новый уровень. Условия благоприятные: урожайность хорошая, обеспеченность кормами повысили. Хотя, как мне докладывают, в половине районов страны пока не в состоянии остановить сокращение поголовья скота. Соберите все силы в кулак, наведите железную производственную дисциплину», – сказал Лукашенко.

На «мозговой штурм» белорусский лидер настраивает ученых и разработчиков добиваться не просто импортозамещения, а импортонезависимости. Акцент на микроэлектронику. Это востребовано и в Беларуси, и в России.

«Везде, где замена импортного рациональна, должно создаваться и внедряться свое, белорусское. Но не методом слепого копирования, а с улучшенными характеристиками. Зависимость от западных технологий и комплектующих нужно минимизировать в течение двух-трех лет», – добавил президент.

Развивать инвестпроекты нужно и в регионах. Но пока эта программа провисает. А ведь это рабочие места и благосостояние людей. Качество жизни белорусов станет своеобразной оценкой работы Совмина, подчеркнул Лукашенко.

«Все социальные обязательства по повышению уровня жизни населения Беларуси должны быть выполнены безоговорочно. Это социальный контракт власти с народом. Приоритетными направлениями для нас были и остаются повышение зарплаты бюджетников и военных, поддержка семей с детьми и пенсионеров. Как бы ни было трудно, на это деньги государство должно изыскать», – заявил президент Беларуси.

План действия для правительства – выстроить новые логистические цепочки на Восток, наладить торговые связи со странами Африки, Латинской Америки, Азии. Закрепить позиции на главных рынках в России и Китае. В банковской системе президент поручил создать единый центр для помощи предприятиям с платежами. Из-за санкций получить деньги за товар стало сложнее.



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Беларусь получила от экспорта продуктов рекордные восемь миллиардов долларов. В основном за счет растениеводства.
 
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