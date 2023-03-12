ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Управленческие провалы, опасность договора подряда и успех независимо от возраста: новости бизнеса за 6-12 марта 2023 года

12.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Управленческие провалы, опасность договора подряда и успех независимо от возраста: новости бизнеса за 6-12 марта 2023 года

Эффективное управление персоналом, секреты продвижения мобильных приложений и советы, как справляться с кризисами. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

Все еще встречаются организации, которые «экономят» на сотрудниках, переводя их с трудовых на гражданско-правовые договоры. Читайте, что общего и в чем отличия между этими вариантами найма.

Записывайте 5 тенденций, которые могут влиять на управление персоналом в 2023 году.

Вы нашли дело по душе и хотите развивать его как можно эффективнее. Но чего вам не хватает, чтобы все работало как часы, а клиенты были довольны и возвращались снова и снова? Вместе с образовательным проектом «Женское предпринимательство — территория сотрудничества» от Белинвестбанка подготовили тест для бизнес-леди.

Здесь кейс о том, как завод сократил срок выпуска новых продуктов за счет трансформации системы управления.

И еще немного полезной информации: о продвижении мобильных приложений.

Истории бизнеса

Дмитрий Третьяков — третьекурсник факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета, кандидат в мастера спорта по дзюдо и востребованный EdTech-предприниматель. К 19 годам он прошел путь от репетитора по математике и физике до фаундера образовательного онлайн-центра EDme, объединяющего свыше 30 преподавателей и 200 учеников. Читайте, почему никогда не рано начать свое дело без большого капитала.

За красивым фасадом бьюти-бизнеса стоит тяжелый и упорный труд собственника и его команды, вызовы как со стороны нестабильного и непредсказуемого мира, так и недовольных клиентов. Владелица салона красоты Beauty Case Лера Гармаза-Шкваркова поделилась непростой историей ее бизнеса и объяснила, почему лучше не искать готовую профессиональную команду, а растить ее самому.

Необычное для бизнеса

CEO сервиса slivki.by Анатолий Недашковский честно рассказал на конференции полезных выводов «FАКАП DAY-2023» о 6 личных провалах в управлении бизнесом.

А вот 7 отличных фильмов о сильных и деловых женщинах.

Смотрите также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эффективное управление персоналом, секреты продвижения мобильных приложений и советы, как справляться с кризисами. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес»...
 
Новости дня
Новости разные
 
На деревню к роботам: в Минской области развивают высокие технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика