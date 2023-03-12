Управленческие провалы, опасность договора подряда и успех независимо от возраста: новости бизнеса за 6-12 марта 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Эффективное управление персоналом, секреты продвижения мобильных приложений и советы, как справляться с кризисами. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

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Записывайте 5 тенденций , которые могут влиять на управление персоналом в 2023 году.

Вы нашли дело по душе и хотите развивать его как можно эффективнее. Но чего вам не хватает, чтобы все работало как часы, а клиенты были довольны и возвращались снова и снова? Вместе с образовательным проектом «Женское предпринимательство — территория сотрудничества» от Белинвестбанка подготовили тест для бизнес-леди .

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Истории бизнеса

Дмитрий Третьяков — третьекурсник факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета, кандидат в мастера спорта по дзюдо и востребованный EdTech-предприниматель. К 19 годам он прошел путь от репетитора по математике и физике до фаундера образовательного онлайн-центра EDme, объединяющего свыше 30 преподавателей и 200 учеников. Читайте , почему никогда не рано начать свое дело без большого капитала.

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