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Управленческие провалы, опасность договора подряда и успех независимо от возраста: новости бизнеса за 6-12 марта 2023 года
12.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Эффективное управление персоналом, секреты продвижения мобильных приложений и советы, как справляться с кризисами. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Полезное для бизнеса
Все еще встречаются организации, которые «экономят» на сотрудниках, переводя их с трудовых на гражданско-правовые договоры.
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И еще немного полезной информации: о
Истории бизнеса
Дмитрий Третьяков — третьекурсник факультета прикладной математики и информатики Белорусского государственного университета, кандидат в мастера спорта по дзюдо и востребованный EdTech-предприниматель. К 19 годам он прошел путь от репетитора по математике и физике до фаундера образовательного онлайн-центра EDme, объединяющего свыше 30 преподавателей и 200 учеников.
За красивым фасадом бьюти-бизнеса стоит тяжелый и упорный труд собственника и его команды, вызовы как со стороны нестабильного и непредсказуемого мира, так и недовольных клиентов. Владелица салона красоты Beauty Case Лера Гармаза-Шкваркова
Необычное для бизнеса
CEO сервиса slivki.by Анатолий Недашковский честно рассказал на конференции полезных выводов «FАКАП DAY-2023» о
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Управленческие провалы, опасность договора подряда и успех независимо от возраста: новости бизнеса за 6-12 марта 2023 года
Эффективное управление персоналом, секреты продвижения мобильных приложений и советы, как справляться с кризисами. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес»...
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