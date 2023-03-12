Команда Александра Лукашенко вышла в плей-офф хоккейного турнира

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За один матч 20 шайб. На минской «Олимпик Арене» встретились команда президента Беларуси и сборная Брестской области по хоккею, передает «МИР 24».

Матч прошел при полных трибунах. Болельщики стали свидетелями, как команда президента с первых секунд стала атаковать ворота соперников и подряд забила семь шайб. Сборная Брестской области взяла тайм-аут и после наставления тренера сократила разницу в счете, забив трижды. Однако кардинально переломить ход игры не удалось. Встреча закончилась со счетом 14:6 в пользу команды президента.

«Безусловно, без такой сумасшедшей поддержки играешь совсем по-другому. Спасибо всем, кто приходит и поддерживает. Это очень большая подмога. Это наш шестой игрок», – говорит нападающий команды президента Беларуси Артем Каркоцкий.

«Это все в первую очередь для зрителей. Нам приятно забивать красивые голы. Праздник хоккея в очередной раз, когда играешь с командой президента», – отметил нападающий команды Брестской области Александр Короткевич.

Этот мачт стал последним на первом этапе любительского турнира. Теперь предстоит плей-офф.