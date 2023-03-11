На деревню к роботам: в Минской области развивают высокие технологии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новая достопримечательность в Беларуси – обычная сельская школа в Минской области превратилась в целый IT-город. Ученики с начальных классов конструируют роботов, занимаются программированием и 3D-моделированием. На конкурсах занимают призовые места. Как начинался цифровой рассвет и какую роль в нем сыграли обычные веники, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Шестиклассники Даниил и Николай – популярные блогеры не только в своей школе. Их ролики уже набирают миллионные просмотры в сети. Николай увлечен исторической анимацией. Говорит, там уже есть готовый сюжет. Даниил фантазирует сам. Ради минутной анимации ребята делают больше тысячи фотографий.

«Я хотел стать вообще-то программистом, но и видеоблогером тоже хочется. Возможно, в будущем можно будет даже зарабатывать деньги, снимая видеоролики, и мое хобби превратится в профессию. А еще в лего-формате до сих пор никто этого не делал, и у нас почти нет соперников», – рассказывает ученик 6-го класса Рассветовской средней школы Даниил Лукьянов.