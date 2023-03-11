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На деревню к роботам: в Минской области развивают высокие технологии
11.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новая достопримечательность в Беларуси – обычная сельская школа в Минской области превратилась в целый IT-город. Ученики с начальных классов конструируют роботов, занимаются программированием и 3D-моделированием. На конкурсах занимают призовые места. Как начинался цифровой рассвет и какую роль в нем сыграли обычные веники, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Шестиклассники Даниил и Николай – популярные блогеры не только в своей школе. Их ролики уже набирают миллионные просмотры в сети. Николай увлечен исторической анимацией. Говорит, там уже есть готовый сюжет. Даниил фантазирует сам. Ради минутной анимации ребята делают больше тысячи фотографий.
«Я хотел стать вообще-то программистом, но и видеоблогером тоже хочется. Возможно, в будущем можно будет даже зарабатывать деньги, снимая видеоролики, и мое хобби превратится в профессию. А еще в лего-формате до сих пор никто этого не делал, и у нас почти нет соперников», – рассказывает ученик 6-го класса Рассветовской средней школы Даниил Лукьянов.
Все ученики здесь – сплошь будущие инженеры, программисты, конструкторы. Большинство выпускников поступают в столичные технические вузы. Сергей Кочубей готовится к новому конкурсу по 3D-моделированию. На прошлом – республиканском – занял третье место.
«Это будет механизм игрушечной машинки. Сначала я проецирую его в программе, потом конвертирую с помощью других программ и вывожу на принтер», – объясняет ученик 9-го класса Рассветовской средней школы Сергей Кочубей.
Первые деньги на IT-центр школьники заработали сами. Директор Сергей Дубман говорит: начали с веников – вязали их по весне и продавали. А еще сбывали излишки овощей и фруктов со школьного участка. Затем, по совету учителей, один из школьников по прозвищу «программист» наудачу написал письмо в Парк высоких технологий.
В мир IT школьники окунаются со второго класса. Для первоклашек это стимул освоить алфавит и научиться читать. Со временем ребята чувствуют себя как рыба «в цифре». И создают такие же умные игрушки.
Следующий шаг школьников – аэрокосмические технологии. В будущем хотят организовать доставку продуктов для деревенских пенсионеров с помощью дрона. Дешевле, чем автолавка, и – к самому дому.
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Обычная сельская школа превратилась в целый IT-город.
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