Проезда нет: Польша провоцирует очереди на границе с Беларусью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Польша начала установку бетонных заграждений на пункте пропуска «Бобровники». Официальная Варшава объявила о его закрытии еще 10 февраля. Теперь выехать из Беларуси в Польшу на легковом автомобиле или автобусе можно только через пункт пропуска «Брест». Однако пограничники на сопредельной стороне пропускают только треть машин. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич рассказывает про ожидание «зеленого» коридора.

Простоять на границе 5-6 часов – теперь большая удача. Многим на погранпереходе «Брест» приходится ночевать в собственных легковушках. В очереди то 50 машин, то 350. Выбрать время для перехода белорусско-польской границы не получится. От водителей не зависит ничего. Остается набраться терпения. Хотя и его порой не хватает. Польские пограничники попросту не открывают шлагбаум.

«Те автомобили, которые вы видите перед собой, уже прошли все виды контроля на белорусской стороне и сейчас просто ожидают въезда в пункт пропуска на польской стороне. К сожалению, сейчас мы не можем сказать, когда польская сторона ускорит прием транспортных средств физических лиц», – констатирует официальный представитель пограничной службы Республики Беларусь Сергей Дмитриев.

«Думаю, на 70% они не работают. Все переходы закрыты, один открыт. Там у них миллион этих таможенников и пограничников, но работают один-два, максимум три канала. У нас тут все четко, классно, а там проблема», – сетует житель Беларуси Руслан.

В погранслужбе уверены: поляки саботируют работу намеренно. Хоть и не объясняют причин. А сократить пробки в одностороннем порядке невозможно.

«Утвержденные двусторонним соглашением нормы выполняются польской стороной только на Следует отметить, что суточная пропускная способность пункта пропуска «Брест» в обе стороны составляет 2700 транспортных средств», – подчеркивает заместитель начальника таможенного поста «Варшавский мост» Игорь Якимук.

Жители Польши, Литвы и Латвии могут приезжать в Беларусь свободно. Для них продлен безвизовый режим . На сегодня въехали уже почти полмиллиона человек. И было бы еще больше, но останавливают очереди на границе.

«Если бы не было этих очередей, они бы к нам ехали. Но из-за того, что большие очереди, они не хотят стоять: туда долго, обратно долго. Бывало, что люди по 35 часов и больше стоят», – рассказывает жительница Беларуси Александра.

В белорусско-польском приграничье почти у всех семей родственники с обеих сторон. Многие помнят, как ездили друг к другу на велосипеде. И верят, что когда-нибудь снова смогут встречаться свободно.

Раньше между Беларусью и Польшей было шесть погранпереходов. Два из них Варшава заблокировала еще в пандемию. «Брузги» закрыли из-за миграционного кризиса. Теперь функционируют только два пункта пропуска в Бресте: один – для легкового, другой – для грузового транспорта.