О чем пишут мировые СМИ: вручение премии «Оскар» и новый ракетный запуск КНДР

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В США состоялась 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главным триумфатором стал фильм «Все, везде и сразу», сообщает The Guardian . Он завоевал семь наград, включая призы за лучший фильм, лучшего режиссера и лучший оригинальный сценарий. Премии за лучшую мужскую и женскую роли достались Брэндону Фрейзеру («Кит») и Мишель Йео. Лучшими актерами второго плана признаны Ке Хи Куан (он стал первым вьетнамцем, получившим «Оскар») и Джейми Ли Кертис.

Северная Корея запустила две ракеты с подводной лодки, которая базировалась у восточного побережья страны в Японском море. По данным источников КНДР, ракеты находились в полете более часа и преодолели примерно 1500 километров, прежде чем поразить цель, сообщает CNN . Запуск провели накануне начала совместных военных учений США и Южной Кореи «Щит свободы», которые должны продлиться 11 дней. Тремя днями ранее Северная Корея запустила шесть ракет малой дальности в Японском море.

В Туркменистане зарегистрировали первый национальный рекорд по ментальной арифметике. Шестиклассница из Ашхабада Ливанур Бердыева сложила 200 однозначных чисел 5 раз подряд за 0,3 секунды, сообщает Turkmenportal . Рекорд был установлен в ходе первого в стране чемпионата по ментальной арифметике и зарегистрирован Всемирной федерацией MEMORIAD (World Talent Sports Federation).

В Шымкенте снова запустят простаивающие предприятия легкой промышленности – текстильные фабрики. Это будет сделано в рамках сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает «Казахстанская правда» . Простаивающим предприятиям подключили электроэнергию по сниженному тарифу за счет бюджета, ввели налоговые преференции. Инвестор из Узбекистана обязался вложить средства в покупку сырья, обновление оборудования и обучения специалистов.