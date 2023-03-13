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О чем пишут мировые СМИ: вручение премии «Оскар» и новый ракетный запуск КНДР
13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В США состоялась 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главным триумфатором стал фильм «Все, везде и сразу», сообщает
Северная Корея запустила две ракеты с подводной лодки, которая базировалась у восточного побережья страны в Японском море. По данным источников КНДР, ракеты находились в полете более часа и преодолели примерно 1500 километров, прежде чем поразить цель, сообщает
В Туркменистане зарегистрировали первый национальный рекорд по ментальной арифметике. Шестиклассница из Ашхабада Ливанур Бердыева сложила 200 однозначных чисел 5 раз подряд за 0,3 секунды, сообщает
В Шымкенте снова запустят простаивающие предприятия легкой промышленности – текстильные фабрики. Это будет сделано в рамках сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает
В Беларуси и России в честь 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится автопробег «Огонь памяти». Он пройдет с 30 апреля по 5 мая, сообщает
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Объявлены лауреаты премии «Оскар». Северная Корея объявила о запуске двух ракет в Японском море.
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