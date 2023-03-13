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О чем пишут мировые СМИ: вручение премии «Оскар» и новый ракетный запуск КНДР

13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В США состоялась 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главным триумфатором стал фильм «Все, везде и сразу», сообщает The Guardian. Он завоевал семь наград, включая призы за лучший фильм, лучшего режиссера и лучший оригинальный сценарий. Премии за лучшую мужскую и женскую роли достались Брэндону Фрейзеру («Кит») и Мишель Йео. Лучшими актерами второго плана признаны Ке Хи Куан (он стал первым вьетнамцем, получившим «Оскар») и Джейми Ли Кертис.

Северная Корея запустила две ракеты с подводной лодки, которая базировалась у восточного побережья страны в Японском море. По данным источников КНДР, ракеты находились в полете более часа и преодолели примерно 1500 километров, прежде чем поразить цель, сообщает CNN. Запуск провели накануне начала совместных военных учений США и Южной Кореи «Щит свободы», которые должны продлиться 11 дней. Тремя днями ранее Северная Корея запустила шесть ракет малой дальности в Японском море.

В Туркменистане зарегистрировали первый национальный рекорд по ментальной арифметике. Шестиклассница из Ашхабада Ливанур Бердыева сложила 200 однозначных чисел 5 раз подряд за 0,3 секунды, сообщает Turkmenportal. Рекорд был установлен в ходе первого в стране чемпионата по ментальной арифметике и зарегистрирован Всемирной федерацией MEMORIAD (World Talent Sports Federation).

В Шымкенте снова запустят простаивающие предприятия легкой промышленности – текстильные фабрики. Это будет сделано в рамках сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, сообщает «Казахстанская правда». Простаивающим предприятиям подключили электроэнергию по сниженному тарифу за счет бюджета, ввели налоговые преференции. Инвестор из Узбекистана обязался вложить средства в покупку сырья, обновление оборудования и обучения специалистов.

В Беларуси и России в честь 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится автопробег «Огонь памяти». Он пройдет с 30 апреля по 5 мая, сообщает БелТА. Участники преодолеют 2,5 тыс. км. Маршрут будет проложен по Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областям Беларуси и Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областям России. К автопробегу планируют присоединиться более 50 человек.



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Объявлены лауреаты премии «Оскар». Северная Корея объявила о запуске двух ракет в Японском море.
 
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