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После ДТП с микроавтобусом шестеро россиян госпитализированы в Витебской области

13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебской области на трассе М1 в Беларуси в ДТП попали граждане России. В результате происшествия шесть человек были госпитализированы с ушибами и резаными ранами. Медики оказывают им помощь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики.

Угрозы жизни пострадавшим нет. Российские дипломаты готовы оказать необходимую помощь, они находятся на связи с белорусскими медиками.

Микроавтобус с россиянами перевернулся на трассе М1 Москва–Минск. Шесть из семи пассажиров были доставлены в хирургическое отделение Толочинской центральной районной больницы в Витебской области. Одного несовершеннолетнего (2005 года рождения) перевели позже в Оршанскую больницу в отделение травматологии.

Ранее сообщалось, что крупный затор образовался на трассе под Калугой после столкновения двух фур. Авария произошла в 06:27 в Боровском районе. Столкнулись грузовики DAF и Mercedes-Benz. В ДТП пострадал один из водителей, он госпитализирован. По предварительным данным, один из столкнувшихся грузовиков мог перевозить легковые автомобили.



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Теги: Минск
 
 
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Угрозы жизни пострадавшим нет. Российские дипломаты готовы оказать необходимую помощь, они находятся на связи с белорусскими медиками.
 
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