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После ДТП с микроавтобусом шестеро россиян госпитализированы в Витебской области
13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебской области на трассе М1 в Беларуси в ДТП попали граждане России. В результате происшествия шесть человек были госпитализированы с ушибами и резаными ранами. Медики оказывают им помощь, сообщает
Угрозы жизни пострадавшим нет. Российские дипломаты готовы оказать необходимую помощь, они находятся на связи с белорусскими медиками.
Ранее сообщалось, что крупный затор образовался на трассе под Калугой после
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Угрозы жизни пострадавшим нет. Российские дипломаты готовы оказать необходимую помощь, они находятся на связи с белорусскими медиками.
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