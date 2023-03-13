После ДТП с микроавтобусом шестеро россиян госпитализированы в Витебской области

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебской области на трассе М1 в Беларуси в ДТП попали граждане России. В результате происшествия шесть человек были госпитализированы с ушибами и резаными ранами. Медики оказывают им помощь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав республики.

Угрозы жизни пострадавшим нет. Российские дипломаты готовы оказать необходимую помощь, они находятся на связи с белорусскими медиками.