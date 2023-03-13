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Как наладить внимательный сервис? 17 марта в Клубе Про бизнес выступление Галины Корсак, Brioshe

13.03.2023 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Когда клиент прав и не прав? Как наладить сервис, чтобы покупатели и гости возвращались и рекомендовали вашу компанию? 17 марта в Клубе Про бизнес состоится большая встреча, с выступлением спикера, нетворкингом и полезным общением в формате «мозгового штурма».

Специальный гость — Галина Корсак, предприниматель, основатель и руководитель сети французских пекарен Brioche. Ждем вас!

Регистрация на встречу стартует в 18:30 (Минск, отель «Ренессанс», большой зал).

С 19:00 до 20:00 состоится выступление на тему: «Качественный сервис: как сделать, чтобы к вам приходили клиенты».

Как наладить внимательный сервис? 17 марта в Клубе Про бизнес выступление Галины Корсак, Brioshe
Галина Корсак. Фото из личного архива

Спикер Галина Корсак, основатель и руководитель сети французских пекарен Brioche, поделится опытом выстраивания сервиса и работы с сотрудниками в собственных заведениях:

  • Стандарты сервиса: все ли можно регулировать правилами
  • Когда клиент прав и не прав
  • Работа с критикой и возражениями
  • В чем же секрет качественного сервиса

C 19−50 до 21−30 в программе встречи:

  • Знакомство участников Клуба
  • Групповые обсуждения в формате «мозгового штурма»

Затем мы приглашаем вас на неформальное общение и фуршет — вечер продлиться до 23−00.

Как научиться кайфовать от бизнеса и сохранять эффективность — честное интервью с Галиной Корсак

Вы еще не участник Клуба? Чтобы принять участие во встрече, оформите разовый визит

Как наладить внимательный сервис? 17 марта в Клубе Про бизнес выступление Галины Корсак, Brioshe

Чтобы стать постоянным участником Клуба — переходите по ссылке или пишите руководителю проектов Руслане Прусаковой rp@probusiness.io либо +375292999528

О Клубе Про бизнес

Как наладить внимательный сервис? 17 марта в Клубе Про бизнес выступление Галины Корсак, Brioshe
Фото: probusiness.io

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем. На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

​Кто организатор Клуба? Компания «Про бизнес» и в частности онлайн-ресурс probusiness.io. Мы работаем в Беларуси уже 8 лет. За это время опубликовали более 9500 материалов (интервью с известными предпринимателями, кейсы, истории), провели более 120 деловых конференций и семинаров.

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Генеральный партнер Клуба-2023:

Как наладить внимательный сервис? 17 марта в Клубе Про бизнес выступление Галины Корсак, Brioshe

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Ждем вас 17 марта!

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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