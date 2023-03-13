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Печать человеческих органов в Республике Беларусь: как работает биопринтер?
13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Нейрофизиолог, доктор медицинских наук Владимир Кульчицкий вместе с группой ученых разрабатывал каждую деталь биопринтера. Создать прибор, который будет печатать живыми клетками – задача из области фантастики. Еще одна сложность – печатать необходимо прямо во время операции. В программе
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