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Печать человеческих органов в Республике Беларусь: как работает биопринтер?

13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нейрофизиолог, доктор медицинских наук Владимир Кульчицкий вместе с группой ученых разрабатывал каждую деталь биопринтера. Создать прибор, который будет печатать живыми клетками – задача из области фантастики. Еще одна сложность – печатать необходимо прямо во время операции. В программе «[Не]Фантастика» корреспондент «МИР 24» Руслан Турков узнал, как возникла идея создания такого устройства и на каком этапе развития она сейчас.

  • Правда ли, что биопринтер весит более 100 килограмм?
  • Возможно ли на нем напечатать мясные продукты питания?
  • Как именно работает новый аппарат?
  • И сколько времени потребовалось на его создание?


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О том, как создавался новейший аппарат и сколько времени на это потребовалось, смотрите в программе «[Не]Фантастика».
 
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