Печать человеческих органов в Республике Беларусь: как работает биопринтер?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нейрофизиолог, доктор медицинских наук Владимир Кульчицкий вместе с группой ученых разрабатывал каждую деталь биопринтера. Создать прибор, который будет печатать живыми клетками – задача из области фантастики. Еще одна сложность – печатать необходимо прямо во время операции. В программе «[Не]Фантастика» корреспондент «МИР 24» Руслан Турков узнал, как возникла идея создания такого устройства и на каком этапе развития она сейчас.