Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупные проекты и дорожная карта. Эти вопросы планирует обсудить Александр Лукашенко во время официального визита в Иран. Борт номер один в субботу вылетел из Национального аэропорта «Минск» и уже приземлился в Международном аэропорту «Мехрабад», сообщает «МИР 24».

В Тегеране глава Беларуси встретится со своим коллегой Эбрахимом Раиси. Главной темой переговоров станет торгово-экономическое взаимодействие. Обсудят и реализацию промышленных, сельскохозяйственных и логистических проектов. По итогам переговоров стороны подпишут ряд документов.

В Иране Александр Лукашенко пробудет два дня. Одним из основных событий визита станет утверждение комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между странами.