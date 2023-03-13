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Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран

13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Крупные проекты и дорожная карта. Эти вопросы планирует обсудить Александр Лукашенко во время официального визита в Иран. Борт номер один в субботу вылетел из Национального аэропорта «Минск» и уже приземлился в Международном аэропорту «Мехрабад», сообщает «МИР 24».

В Тегеране глава Беларуси встретится со своим коллегой Эбрахимом Раиси. Главной темой переговоров станет торгово-экономическое взаимодействие. Обсудят и реализацию промышленных, сельскохозяйственных и логистических проектов. По итогам переговоров стороны подпишут ряд документов.

В Иране Александр Лукашенко пробудет два дня. Одним из основных событий визита станет утверждение комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между странами.



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Теги: Минск
 
 
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Главной темой переговоров станет торгово-экономическое взаимодействие.
 
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