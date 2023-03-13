Александр Лукашенко в ходе визита в Иран встретился с Эбрахимом Раиси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал официальный визит в Иран . Его встретил президент Ирана Эбрахим Раиси, передает «МИР 24».

Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и заняли место на подиуме. Почетный караул исполнил гимны государств. После президенты отправились на переговоры.

Это третий визит президента Беларуси в Иран. Последний раз Александр Лукашенко посещал эту страну 17 лет назад.