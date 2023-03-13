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Александр Лукашенко в ходе визита в Иран встретился с Эбрахимом Раиси
13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Лидеры двух стран обменялись рукопожатиями и заняли место на подиуме. Почетный караул исполнил гимны государств. После президенты отправились на переговоры.
Это третий визит президента Беларуси в Иран. Последний раз Александр Лукашенко посещал эту страну 17 лет назад.
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Это третий визит президента Беларуси в Иран. Последний раз Александр Лукашенко посещал эту страну 17 лет назад.
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