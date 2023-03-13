Теперь могут «вымереть» небольшие технологические стартапы? Что произошло с Silicon Valley Bank и какие могут быть последствия банкротства

Источник материала: ProBusiness

10 марта 2023 года калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group, является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Это курпнейшее банкротство банка со времен финансового кризиса 2008 года. А вслед за SVB регуляторы закрыли конкурента этого банка — нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Разбираемся, почему это произошло и какие могут быть последствия.

Что произошло?

— FDIC в своем годовом обзоре по итогам работы американских банков (за три дня до банкротства SVB) сообщил буквально следующее: «Короче говоря, стандартные показатели деятельности банка доказали свою устойчивость в течение трехлетнего периода. По состоянию на конец 2022 года только 39 банков находились в списке проблемных банков FDIC, что является рекордно низким показателем. Банкротств не было, — пишут в телеграм-канале «Spydell finance».

Но банкротство все же случилось.

Инвестировавший в стартапы SVB, как сообщает rbc.ru, почувствовал себя плохо после закрытия криптовалютного банка Silvergate. Это вызвало обеспокоенность на рынке и стремительную продажу инвесторами отраслевых акций. Silicon Valley Bank стал крупнейшим разорившимся банком за 15 лет. По версии The New York Times, это второе по величине банкротство банка в истории США.

За три дня до этого клиенты Silicon Valley Bank резко стали выводить средства со счетов, после чего кредитной организации пришлось принять экстренные меры. Инвесторы также начали избавляться от акций банков-аналогов: кроме Signature Bank, это Western Alliance и First Republic.

В итоге вкладчики SVB и те, у кого там были счета, проснулись утром без денег. К примеру, СЕО приложения «Breathe With Me» Андрей Дороничев поделился вот таким постом в Instagram:

— Вчера утром. Я СЕО успешного стартапа. На счету компании 10 миллионов долларов. Думаю, во что бы нам еще инвестировать. Кофе с женой. Созвон с командой. Йога с Дашей.

Из шавасаны — в Slack. Сообщение от коллеги: «Кажется наш банк в беде». Отвечаю: «Давай без паники, разберемся». Логинюсь в интернет-банк, перевод. Не работает. Еще. Еще. Через час туннельное зрение сужается до кнопки «отправить». Звонки, смски, инвесторы, юристы… Еще и еще. Не работает.



Скриншот из Instagram.

К утру наш Sillicon Valley Bank, главный банк тек-индустрии, закрылся. Нам не удалось вывести ни копейки. Таких как мы — тысячи. Вся индустрия в шоке. А меня больше всего шокирует, то что я не шокирован. Родина научила: безопасности не бывает. Бывает умение выживать в небезопасности. Будет сложно. Мы разберемся.

Этим утром я снова СЕО стартапа. Думаю, как в понедельник заплатить зарплату. Кофе с женой. Созвон с командой…

Почему это произошло?

Вряд ли банкротство Silicon Valley Bank будет иметь те же последствия, что после Lehman Brothers в 2008-м: слишком ограничено влияние. В этой ситуации больше пугает другое — замалчивание проблем и стремительность краха. Это наталкивает на мысли о том, что подобные проблемы в системе могут сейчас скрываться регуляторами и другими крупными банками.

Но почему все это вообще стало возможно? Одним из первых этим вопросом задался генеральный директор компании «Личный Капитал» Владимир Савенок. На своей странице в Facebook он написал :

— Не буду описывать всю историю банкротства банка — вы наверняка уже получили всю информацию. Хочу лишь обратить внимание на то, почему банк обанкротился.

«Риск роста процентной ставки…» Эти слова стали уже привычными, но не все их понимают полностью. Сейчас мы получили практический кейс такого риска, который уничтожил огромный банк. Все получилось очень просто и очень быстро:

Банк привлекал короткие деньги — депозиты до востребования или просто текущие счета (половина Силиконовой долины держала там деньги).

С кредитованием были проблемы, поэтому банк вложил огромные суммы в длинные облигации (5−10 лет), чтобы получать хотя бы небольшой процент (1,5% годовых в 2021 году по облигациям — неплохая доходность).



Скриншот из Facebook.

В 2022 году на волне кризиса в IT-отрасли (сокращение прибылей и персонала) компании начали забирать деньги из банка на текущие нужды и банку пришлось продавать просевшие в цене длинные облигации. Денег на всех не хватило. Это все… Банка больше нет.

Я специально выделил выше причину краха банка по причине роста процентной ставки — брали деньги на короткий срок, а инвестировали их на длинный срок.

Вывод — учитывайте риски, когда инвестируете деньги. В частности, не стоит инвестировать капитал в долгосрочные бумаги (это касается и акций, и облигаций), если деньги могут вам понадобиться в короткие сроки.

Какие могут быть последствия?

Пока что банкротство SVB усилило спрос на гособлигации — вклады в банках теперь считаются высокорисковым вложением, особенно в мелких банках. Еще одно последствие — отказ от ужесточения денежно-кредитной политики в США. Если коротко, то есть некоторая паника и реакция властей на нее. Дальше ситуация пока не развивается.

Но формально под угрозой может находиться практически любой банк, т.к. проблемы общие для всех. Пока американские власти решили, что все вкладчики обанкротившегося банка Silicon Valley Bank получат доступ к средствам на своих счетах в полном объеме с 13 марта. В заявлении Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной комиссии по страхованию вкладов США отмечается , что налогоплательщики не понесут убытков, связанных с ликвидацией SVB.

По Signature Bank власти выпустили такое заявление: «Все вкладчики этой финансовой компании получат полную компенсацию». При этом защита не распространяется на некоторых акционеров и держателей необеспеченного долга. Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков. Средства будут предоставлены на льготных условиях — бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.



Фото: techcrunch.com

По мнению гендиректора стартап-акселератора Y Combinator Гарри Тана, крах Silicon Valley Bank грозит обернуться «вымиранием» небольших технологических стартапов, которое отбросит их и инновации в целом на 10 или больше лет назад. Он считает, что «большие технологические компании поддержкой малого бизнеса заниматься не будут», поэтому отрасли надо самой искать решения.

Крупный бизнес пытается спасти вкладчиков

Власти США ищут покупателя для обанкотившегося Silicon Valley Bank. Илон Маск уже «открыт для идеи» купить этот актив и «не против сделать финансовую организацию цифровым банком». Однако в эту перспективу верится с трудом. Предприниматель еще не расплатился за кредит на покупку Twitter .

Зато гендиректор OpenAI, которая разрабатывает искусственный интеллект ChatGPT, Сэм Альтман из своих денег помогает стартапам , которые пострадали от крушения американского банка SVB. «Я помню инвесторов, которые помогали мне, когда я запускал стартап и очень нуждался в помощи, и я всегда стараюсь отдать долг», — прокомментировал Reuters свои действия сам Альтман.

Стартапам помогают и другие руководители технологических компаний, венчурные инвесторы и основатели. Например, финтех-стартап Brex предложил срочные кредитные линии для стартапов на выплату зарплат.

Больше 3500 гендиректоров и учредителей компаний, представляющих около 220 000 работников, подписали петицию Y Combinator, адресованную главе минфина США Джанет Йеллен и другим лицам, с просьбой поддержать вкладчиков Silicon Valley Bank, которые представляют малый бизнес и могут оказаться неспособными выплатить зарплаты в ближайшие 20 дней.