Каким был 2022-й для МТС: юбилей, развитие инфраструктуры сети, рост интернет-трафика, инновационные сервисы и социальные проекты

Источник материала: ProBusiness





«Два десятилетия компания МТС работает в условиях высоких стандартов и ставит перед собой амбициозные цели, чтобы предоставлять качественные и доступные услуги связи жителям Беларуси. За эти годы мобильный интернет и инновационные сервисы стали неотъемлемой частью жизни людей. Наши абоненты на высоких скоростях смотрят потоковое видео, работают и учатся онлайн, а также делают покупки, где бы они ни находились. МТС постоянно работает над тем, чтобы выводить на рынок высокотехнологичные сервисы, актуализирует тарифные планы и делает их доступнее, а также расширяет инфраструктуру сети.

Нам важно идти вперед и предлагать уникальные для рынка решения, потому что главный показатель эффективности работы компании — абоненты, которые выбирают МТС, пользуются digital-продуктами и остаются с нами долгое время. Мы благодарны им за доверие, а также нашим партнерам — за то, что они всегда открыты для сотрудничества.

МТС зарекомендовал себя не только как технологичный бренд, но и как социально ответственная компания. Мы последовательно поддерживаем и реализуем собственные проекты, чтобы улучшать качество жизни людей во всех регионах страны».

Владислав Андрейченко,

Генеральный директор компании МТС

Финансовый рост

МТС в 2022 году продолжил активно развивать бизнес. Об эффективности работы компании говорит рост ключевых финансовых показателей: выручка в прошлом году увеличилась на 6,8%, а показатель OIBDA — на 9,2%. Чистая прибыль компании увеличилась на 7,3% в сравнении с 2021 годом.

Рост доходов связан с возросшим на 15,3% потреблением услуг передачи данных. Кроме того, на 2% выросло число data-пользователей.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры

В 2022 году МТС продолжил расширять доступ к услугам сети 4G по всей Беларуси совместно с инфраструктурным оператором beCloud. В частности, в сельской местности Брестской области были включены 165 базовых станций в новом для региона стандарте LTE-800. В конце года данный диапазон впервые появился и в Гродненской области. В других областях в 2022 году включили 110 дополнительных базовых станций LTE-800. Параллельно проводилось расширение емкости сети 4G в диапазонах 2600 и 1800 МГц.

Всего же в 2022 году в Беларуси сеть LTE увеличилась на 495 новых базовых станций: 289 — в диапазоне 800 МГЦ, 178 — в диапазоне 1800 МГц и 28 — в диапазоне 2600 МГц.

За прошлый год потребление мобильного интернета в сети 4G выросло более чем на 21%. Всего мобильные абоненты прокачали около 820 тыс. ТБ данных и проговорили около 529 млн часов.

Было начато тестирование технологии RAN Sharing (Radio access network), которая используется для диапазона 900 МГц и предполагает совместное использование сетей радиодоступа и инфраструктуры двумя мобильными операторами. RAN Sharing позволит расширить покрытие сети и улучшить качество связи и передачи данных в отдаленных населенных пунктах и труднодоступных местах. Всего в 2022 году в рамках тестирования данной технологии было запущено 369 дополнительных секторов 3G в сельской местности.

Также в прошлом году внедрена технология VoLTE. Она позволяет абонентам МТС одновременно говорить по телефону и пользоваться мобильным интернетом без потери интернет-соединения в сети 4G.

К концу 2022 года МТС завершил двухлетний масштабный проект по модернизации сети: обновление внутригородской опорной транспортной сети связи в Минске, областных и крупных районных центрах. Специалисты заменили оборудование более чем на 1000 объектах компании. Функционал новой архитектуры сети позволяет подключать передовые технологии, включая базовые станции 5G.

Тарифы МТС: безлимитные звонки и интернет

Драйверами активного потребления мобильного трафика в прошлом году стали новый тариф «Безлимитище Х» и линейка «Супер» («Супер 1», «Супер 5», «Супер 20» и «Супер 30») с безлимитами минут и интернетом без переплат. А для детей и подростков был разработан тариф «Супер Junior».

Еще одно эксклюзивное предложение — Подписка «МТС Премиум» с дополнительным трафиком, безлимитом минут, доступом к видеосервисам, а также скидками на ряд услуг МТС.

Торговая сеть МТС

В 2022 году мы продолжили расширять ассортимент салонов связи и интернет-магазина shop.mts.by . В них представлено порядка 800 различных моделей товаров: смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы, телевизоры, товары «умного дома» и многое другое. Количество проданных товаров в прошлом году в интернет-магазине выросло на 9% по сравнению с 2021 годом. Всего на сайте торговой площадки было оформлено около 180 тыс. заказов.

Облачные технологии для бизнеса

Все больше компаний из частного и государственного секторов выбирают услуги МТС Cloud . В частности, возрос спрос на модель IaaS — инфраструктуры как сервиса. Большой выбор инструментов и технологий, индивидуальный подход и реализация решений «под ключ» выступают основными факторами востребованности МТС Cloud.

Также компаниям стало доступно объектное хранение больших объемов данных с гибким масштабированием. Решение соответствует стандарту Amazon S3. Доступ к популярным сервисам в сфере безопасности открыло партнерство двух лидеров IT-рынка — МТС и Kaspersky. Теперь для эффективного отражения киберугроз белорусский бизнес может подключить сервисы на базе Kaspersky Anti Targeted Attack Platform (KATA) & Kaspersky Endpoint Detection and Response (KEDR), Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) и др.

FinTech МТС

Новые возможности в 2022 году предоставил пользователям сервис МТС Деньги . Была запущена услуга «МаниБокс», которая предоставляет возможность получить на счет 100 рублей с отсрочкой платежа. Ими можно пополнить баланс абонентского номера, совершить платеж, рассчитаться в магазине и на заправке.

МТС Деньги постоянно расширяет перечень социальных и благотворительных организаций, которым абоненты могут переводить средства со своего баланса. Так, в 2022 году были открыты благотворительные номера для 11 различных организаций. Кроме того, компания развивает сеть партнеров и предоставляет цифровую площадку МТС Деньги для онлайн-сервисов. Один из таких примеров — возможность оплаты проката самокатов Eleven с помощью баланса мобильного телефона.

Рост аудитории цифровых сервисов

Возросла популярность приложения Мой МТС , которое помогает управлять абонентскими номерами без визита в офис или звонка в контактный центр. Его установили более 3 млн абонентов. В 2022 году обновился дизайн приложения, появилась функция автооплаты, отображение второй рассрочки и др.

Развитие получил и сервис МТС ТВ . Кроме обновленного приложения, абонентам стала доступна комплексная подписка «Всё включено», в которую вошли три онлайн-кинотеатра (START, PREMIER и more. tv) и 120 телеканалов сервиса.

Цифровая экосистема также включает сервис МТС Music . В нем собраны миллионы треков, подкастов и аудиокниг.

На связи с клиентами

МТС постоянно развивает разные каналы коммуникации с клиентами. Значимым инструментом взаимодействия компании и абонента по-прежнему является инновационный контактный центр МТС. Для быстрого решения любых вопросов был внедрен дополнительный канал общения — виртуальный консультант. На сегодняшний день он решает около 70% запросов, поступающих в контактный центр без подключения специалиста. Но все еще остается актуальным и востребованным прямое общение клиента с оператором. В прошлом году обработано более 1 млн 900 тыс. звонков от абонентов.

Альтернативой голосовым консультациям является онлайн-поддержка и бот-консультант Мия. За 2022 год специалисты онлайн-поддержки уже ответили на более чем 123 тыс. обращений.

Также самостоятельно управлять своим балансом абоненты могут с помощью приложения «Мой МТС» .

Реализация КСО-проектов

В 2022 году компания МТС традиционно придерживалась принципов корпоративной социальной ответственности. Это нашло отражение как в подходах к ведению бизнеса, так и в реализации различных проектов и поддержки социально значимых инициатив.

Один из таких проектов — #ИнтернетБезБуллинга , который МТС развивает вместе с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Инициатива объединила различные активности, направленные на профилактику кибербуллинга среди детей и подростков: образовательные ролики, тест-тренажеры, а также воркбук по антибуллингу — на белорусском и русском языках.

В 2022 году проект #ИнтернетБезБуллинга завоевал «золото» премии эффективности маркетинга ADMA в номинации «Социальные кампании коммерческих брендов» и конкурса «Бренд года 2022» в категории «Социальные практики и проекты». Кроме того, инициатива была отмечена на фестивале рекламы ЛАМА и получила бронзу в номинациях «PR-кампании» и «Социальная реклама», а также специальный приз жюри.

Получил продолжение и проект #НаучиСвоихБлизких . Бесплатная онлайн-школа цифровой грамотности помогает людям старшего поколения использовать технологии в жизни: управлять гаджетами, общаться в соцсетях и мессенджерах, совершать покупки в интернет-магазинах, совершать коммунальные платежи через интернет.

МТС помимо собственных проектов поддерживает и другие инициативы в сфере образования, культуры и спорта.