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Президенты Беларуси и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры Беларуси и Ирана подписали дорожную карту. Александр Лукашенко находится в Тегеране с официальным визитом, передает «МИР 24».

Документ предполагает сотрудничество в политической, экономической, научной и культурной сферах. Президент Беларуси отметил, что у Минска и у Тегерана немало точек для взаимодействия. Только за прошлый год товарооборот между странами вырос троекратно и составил 100 миллионов долларов.

«В текущих условиях принципиально важно укрепить наши связи, имеющиеся, расширить контакты и реализовать все достигнутые договоренности без всяких проволочек. У нас была некая небольшая пауза в наших отношениях, сегодня особенность этого визита состоит в том, что преодолели успешно эту паузу, мы о многом договорились», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Достигнуты хорошие договоренности в сферах промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства, и мы уверены, что эти договоренности будут исполнены», – сказал президент Республики Иран Эбрахим Раиси.

Лидер Ирана в свою очередь заявил, что восточные партнеры готовы делиться с Беларусью своим опытом в противостоянии санкциям. Александр Лукашенко пригласил Эбрахима Раиси посетить Минск с ответным визитом.

В этом году Беларусь и Иран отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.



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Теги: Минск
 
 
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Документ предполагает сотрудничество в политической, экономической, научной и культурной сферах. Президент Беларуси отметил, что у Минска и у Тегерана немало...
 
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