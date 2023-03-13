Президенты Беларуси и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лидеры Беларуси и Ирана подписали дорожную карту. Александр Лукашенко находится в Тегеране с официальным визитом, передает «МИР 24».



Документ предполагает сотрудничество в политической, экономической, научной и культурной сферах. Президент Беларуси отметил, что у Минска и у Тегерана немало точек для взаимодействия. Только за прошлый год товарооборот между странами вырос троекратно и составил 100 миллионов долларов.

«В текущих условиях принципиально важно укрепить наши связи, имеющиеся, расширить контакты и реализовать все достигнутые договоренности без всяких проволочек. У нас была некая небольшая пауза в наших отношениях, сегодня особенность этого визита состоит в том, что преодолели успешно эту паузу, мы о многом договорились», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.



«Достигнуты хорошие договоренности в сферах промышленности, торговли, транспорта, сельского хозяйства, и мы уверены, что эти договоренности будут исполнены», – сказал президент Республики Иран Эбрахим Раиси.

Лидер Ирана в свою очередь заявил, что восточные партнеры готовы делиться с Беларусью своим опытом в противостоянии санкциям. Александр Лукашенко пригласил Эбрахима Раиси посетить Минск с ответным визитом.

В этом году Беларусь и Иран отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.