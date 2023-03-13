|
Президенты Беларуси и Ирана подписали дорожную карту сотрудничества
13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Лидеры Беларуси и Ирана подписали дорожную карту. Александр Лукашенко находится в Тегеране с официальным визитом, передает «МИР 24».
«В текущих условиях принципиально важно укрепить наши связи, имеющиеся, расширить контакты и реализовать все достигнутые договоренности без всяких проволочек. У нас была некая небольшая пауза в наших отношениях, сегодня особенность этого визита состоит в том, что преодолели успешно эту паузу, мы о многом договорились», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Лидер Ирана в свою очередь заявил, что восточные партнеры готовы делиться с Беларусью своим опытом в противостоянии санкциям. Александр Лукашенко пригласил Эбрахима Раиси посетить Минск с ответным визитом.
В этом году Беларусь и Иран отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Документ предполагает сотрудничество в политической, экономической, научной и культурной сферах. Президент Беларуси отметил, что у Минска и у Тегерана немало...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)