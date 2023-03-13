Премия «Номер один» про иммерсивность как тренд в коммуникациях с аудиторией

Источник материала: ProBusiness

Современный человек избалован ярким разнообразным контентом и зрелищами. Как сфокусировать внимание на стоящем? Как важным событиям и хорошим брендам достучаться до потребителя?

Мы давно не просто наблюдатели и зрители на мероприятиях, на работе, в медиа-пространстве. Активно ведём свои личные соцсети, создаём свой контент и стремимся к активному участию во всех процессах.

Иммерсивность — это тренд и инструмент № 1, чтобы за счет применения различных эффектов, аудио-визуальных технологий глубоко и эмоционально погружать пользователя в определенный контент.



Carrières des Lumières des Baux-de-Provence

Дегустации, презентации, виртуальные гиды, выставки, спектакли, рекламные игры с применением современных технологий и вовлечением зрителя в процесс — это и есть принцип иммерсивности. Мы видели оживающие в смартфонах AR-книги, виртуальные туры по объектам недвижимости и выставкам, световые шоу на зданиях — это помогает брендам продавать, впечатлять, влюблять!

Пока это дорогие технологии, но с каждым годом они будут становиться доступнее и популярнее.



Автор и руководитель премии «Номер один» Татьяна Вержбовская

Автор и руководитель премии «Номер один» Татьяна Вержбовская

Вдохновляясь лучшими иммерсивными проектами в мире, мы объявляем event-концепцию Премии № 1 2023 года:

ПРЕМИЯ «НОМЕР ОДИН» — ИММЕРСИВНОЕ БИЗНЕС-СОБЫТИЕ ДЛЯ БРЕНДОВ № 1

Премия «Номер один» первая на рынке применила принципы вовлечения и погружения большого количество людей в проект с помощью современных технологий. В основе проекта лежит совместное формирование рейтингов ТОП-5 лучших брендов на основе голосования потребителей онлайн. Это как реалити-шоу, все видят в режиме реального времени как за первые позиции борются популярные бренды. В этом нет ангажированности. Для всех этот процесс бесплатный и доступный. Для голосования нужен смартфон или ПК. Аудитория Премии очень активна, все пересылают друг другу ссылки, визуалы, QR-коды на сайт голосования. Этот метод вовлечения, иммерсивности создал популярность нашему проекту и естественный рост аудитории.

IMMERSIVE EVENT

Большой вызов и самая креативная задача — создать летом светскую Церемонию вручения наград для победителям бизнес-премии «Номер один», используя технологии иммерсивных шоу. Такого формата для официальных мероприятий ещё не было в Беларуси. Но мы Премия № 1 для брендов № 1, и мы это сделаем.

С 13 по 24 марта проходит открытое интернет-голосование за лучшие товары и услуги в Беларуси. Приглашаем всех выразить свою лояльность любимым брендам на сайте голосования MyTOP.by





Сайт Премии premium-n-one.com

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