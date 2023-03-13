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Лукашенко предложил Ирану создавать совместные высокотехнологичные производства
13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Тегеран могут вместе создавать высокотехнологичную продукцию – с таким предложением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе своего визита он встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает «МИР 24».
Именно он будет отвечать за реализацию договоренностей, которых достигли главы государств. Всего в ходе визита подписано соглашений
Визит Александра Лукашенко станет переломным в истории двусторонних отношений, об этом заявил председатель иранского парламента. В ходе встречи с ним президент Беларуси добавил – достигнутые договоренности позволят перезагрузить взаимовыгодное сотрудничество.
Ранее главы государств подписали
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Белорусский лидер ознакомился с достижениями Ирана в научно-технической сфере
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