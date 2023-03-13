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Лукашенко предложил Ирану создавать совместные высокотехнологичные производства

13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Тегеран могут вместе создавать высокотехнологичную продукцию – с таким предложением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. В ходе своего визита он встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, сообщает «МИР 24».

Именно он будет отвечать за реализацию договоренностей, которых достигли главы государств. Всего в ходе визита подписано соглашений на сто миллионов долларов, заявил Александр Лукашенко. Одним из перспективных направлений сотрудничества является научно-техническая сфера. Достижения иранских разработчиков президенту Беларуси показали на выставке.

«Я посмотрел некоторые образцы того, что вы творите. Вы меня поражаете! Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру», – сказал Александр Лукашенко.

Визит Александра Лукашенко станет переломным в истории двусторонних отношений, об этом заявил председатель иранского парламента. В ходе встречи с ним президент Беларуси добавил – достигнутые договоренности позволят перезагрузить взаимовыгодное сотрудничество.

«Мы договаривались, пожимали руки, уезжали, а процесс реализации затягивался. Очень много волокиты, бюрократизма было. Отношения хорошие были, но экономика не двигалась вперед, торгово-экономические отношения страдали. Но время и обстоятельства внутреннего характера, внешнего характера, заставили нас активизироваться», – заметил Александр Лукашенко.

Ранее главы государств подписали дорожную карту всестороннего сотрудничества на ближайшие три года. Активизировать торговлю позволит взаимное признание сертификатов халяльной продукции. Соответствующее соглашение одобрили Госстандарт Беларуси и национальная организация Ирана по стандартизации.



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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер ознакомился с достижениями Ирана в научно-технической сфере
 
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