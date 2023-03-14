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Логотип, слоган и талисман для II Игр стран СНГ выбрали в Минске

14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Слоган для II Игр стран СНГ утвердили в Минске: «Сильный характер – яркая игра!». Они пройдут в Беларуси летом этого года.

В центре логотипа восьмиконечная звезда. Она расцветает в голубой василек. Этот цветок – один из неофициальных символов страны. По словам создателей, он отражает гостеприимство и дружелюбие. А красные, зеленые, желтые и черные лепестки – отсылка к цветам олимпийских колец.

«Мы следуем олимпийским традициям и ценностям и создаем свои собственные. Логотип яркий, целеустремленный», – отметил начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси Виталий Островский.

А талисманом спортивных состязаний стала белорусская рысь. Это животное выбрали за проворность, скорость и острый ум.

II Игры стран Содружества пройдут в 11 белорусских городах. Среди участников – около трех тысяч человек. Это спортсмены, тренеры и судьи стран СНГ.



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Теги: Минск
 
 
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