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Логотип, слоган и талисман для II Игр стран СНГ выбрали в Минске
14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Слоган для II Игр стран СНГ утвердили в Минске: «Сильный характер – яркая игра!». Они пройдут в Беларуси летом этого года.
«Мы следуем олимпийским традициям и ценностям и создаем свои собственные. Логотип яркий, целеустремленный», – отметил начальник отдела маркетинга Национального олимпийского комитета Беларуси Виталий Островский.
А талисманом спортивных состязаний стала белорусская рысь. Это животное выбрали за проворность, скорость и острый ум.
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