Лукашенко отметил большой потенциал для развития сотрудничества Беларуси и Ирана

«За 30 лет отношения всегда находились на подъеме. Но особо отмечу, что за последние два года действительно мы наблюдали прорыв. Несомненно, Ваш визит в Иран – серьезный импульс для развития двусторонних отношений», – подчеркнул президент Ирана.

А еще Беларусь и Иран будут укреплять межпарламентские и гуманитарные связи. Налаживать контакты станет проще: в конце марта из Тегерана в Минск отправится первый регулярный авиарейс. Для перевозчиков обеих стран снимут все ограничения. Это и сотрудничество по железнодорожным перевозкам открывает для Беларуси доступ к иранским портам. А значит, и новые возможности в торговле.

«Когда мы говорим о перевозке в Иран, мы также говорим и о транзите в дальние страны. На сегодняшний момент это очень важные коридоры. Мы договорились вместе развивать», – сказал министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

Договоренности помогут снизить последствия западных санкций. Беларусь с ними столкнулась относительно недавно. Иран испытывает давление не первое десятилетие. Теперь решать проблему будут вместе. Есть и план действий, а также десятки соглашений и коммерческих контрактов.

«Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. И нам очень важно не потерять это время. Отрадно, что схожи позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира», – подчеркнул Александр Лукашенко.