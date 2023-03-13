Лукашенко отметил большой потенциал для развития сотрудничества Беларуси и Ирана

В 100 миллионов долларов оценил Александр Лукашенко выгоду от договоренностей Беларуси и Ирана, а также отметил большой потенциал для развития двусторонних отношений и пригласил своего коллегу Ибрахима Раиси в Минск, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
В Тегеране Александра Лукашенко встретили всеми официальными атрибутами и дружескими рукопожатиями.
Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:
Президент Беларуси назвал отношения с коллегой Ибрахимом Раиси крепкими, а переговоры в широком составе начал со старой иранской пословицы.
«Друг – это божья милость. И я верю в то, что приехал к своим друзьям», – сказал Лукашенко.
А еще бизнес-партнерам. В прошлом году товарооборот Беларуси и Ирана составил 100 миллионов долларов. И это троекратный рост по сравнению с 2021-м. Лидеры обеих стран уверены: потенциал гораздо выше.
«Я часто задумываясь над этим, делаю вывод о том, что нам нужно было прожить этот период – период, может быть, не столь интенсивных отношений. Этот период характеризуется тем, что мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире», – отметил президент Беларуси.
«За 30 лет отношения всегда находились на подъеме. Но особо отмечу, что за последние два года действительно мы наблюдали прорыв. Несомненно, Ваш визит в Иран – серьезный импульс для развития двусторонних отношений», – подчеркнул президент Ирана.
А еще Беларусь и Иран будут укреплять межпарламентские и гуманитарные связи. Налаживать контакты станет проще: в конце марта из Тегерана в Минск отправится первый регулярный авиарейс. Для перевозчиков обеих стран снимут все ограничения. Это и сотрудничество по железнодорожным перевозкам открывает для Беларуси доступ к иранским портам. А значит, и новые возможности в торговле.
«Когда мы говорим о перевозке в Иран, мы также говорим и о транзите в дальние страны. На сегодняшний момент это очень важные коридоры. Мы договорились вместе развивать», – сказал министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.
Договоренности помогут снизить последствия западных санкций. Беларусь с ними столкнулась относительно недавно. Иран испытывает давление не первое десятилетие. Теперь решать проблему будут вместе. Есть и план действий, а также десятки соглашений и коммерческих контрактов.
«Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. И нам очень важно не потерять это время. Отрадно, что схожи позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира», – подчеркнул Александр Лукашенко.
«Исламская Республика Иран смогла достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной – Республикой Беларусь в этом направлении. Мы также заинтересованы в развитии отношений с Беларусью в рамках региональных и иных организаций, ЕАЭС и ШОС», – заявил Ибрахим Раиси.
Президент Беларуси призывает делать акцент на общие научно-технические проекты. Возможности Ирана Александру Лукашенко показали на выставке. Это передовые технологии для медицины и других научных сфер.