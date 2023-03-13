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Лукашенко оценил выгоду от договоренностей Беларуси с Ираном в $100 млн

13.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В сто миллионов долларов оценил Александр Лукашенко договоренности между Беларусью и Ираном в рамках своего официального визита в Исламскую Республику. По итогам переговоров в Тегеране был подписан ряд международных документов. Основной – это дорожная карта. Она затронула все области сотрудничества – от экономики до гуманитарной сферы, сообщает «МИР 24».

Акцент президент Беларуси предлагает делать на научно-технические проекты. И трансформировать их в коммерческие как можно быстрее. Это касается и остальных договоренностей. Лукашенко подчеркнул: раньше они выполнялись не всегда. Теперь время требует ускориться и исключить любую волокиту.

«Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. И нам очень важно не потерять это время. Отрадно, что схожи позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

«Исламская Республика Иран смогла достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной – Республикой Беларусь в этом направлении. Мы также заинтересованы в развитии отношений с Беларусью в рамках региональных и иных организаций ЕАЭС и ШОС», – сказал президент Республики Иран Эбрахим Раиси.

Стороны отметили рекордный товарооборот между странами. В минувшем году он вырос в три раза и достиг ста миллионов долларов. Александр Лукашенко выразил уверенность: это далеко не предел возможностей.

Президент Беларуси пригласил своего иранского коллегу посетить Минск в любое удобное время.



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Теги: Минск
 
 
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По итогам переговоров в Тегеране был подписан ряд международных документов. Основной – это дорожная карта, затронувшая все области сотрудничества – от экономики...
 
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