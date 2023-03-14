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Названа причина ДТП с российскими туристами на трассе Москва – Минск
14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Микроавтобус с туристами из России перевернулся на трассе Москва – Минск, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
«Врачи приняли очень хорошо, огромное им спасибо, человеческое спасибо, потому что сработали оперативно, приняли очень хорошо. Все сделали, зашили, повязки наложили, спать положили», – рассказал пострадавший Алексей Тимофеев.
Белорусские службы сразу после ДТП связались с посольством Российской Федерации в Беларуси.
В российском посольстве в Минске сообщили, что это была частная туристическая поездка. Все
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