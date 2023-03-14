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Названа причина ДТП с российскими туристами на трассе Москва – Минск

14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Микроавтобус с туристами из России перевернулся на трассе Москва – Минск, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

В микроавтобусе находились семь человек. Все – граждане России. По предварительной информации, 57-летний водитель не справился с управлением.

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Машину сначала занесло, она опрокинулась. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров. С травмами, ушибами, резаными ранами их доставили в ближайшую районную больницу.

«Врачи приняли очень хорошо, огромное им спасибо, человеческое спасибо, потому что сработали оперативно, приняли очень хорошо. Все сделали, зашили, повязки наложили, спать положили», – рассказал пострадавший Алексей Тимофеев.

Белорусские службы сразу после ДТП связались с посольством Российской Федерации в Беларуси.

«Одна девушка 17 лет, она пока находится под наблюдением. Есть подозрение, что у нее сотрясение мозга. Тем не менее мы находимся на связи и с родственниками, и с врачами. И в случае необходимости, если какая-то помощь будет нужна, мы готовы сразу же ее оказать», – заявил советник посольства России в Беларуси Алексей Маскалев.

В российском посольстве в Минске сообщили, что это была частная туристическая поездка. Все пассажиры микроавтобуса – члены одной семьи.



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Теги: Минск
 
 
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Машину сначала занесло, она опрокинулась. В результате аварии пострадали шестеро пассажиров. С травмами, ушибами, резаными ранами их доставили в ближайшую...
 
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