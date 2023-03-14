Названа причина ДТП с российскими туристами на трассе Москва – Минск

«Одна девушка 17 лет, она пока находится под наблюдением. Есть подозрение, что у нее сотрясение мозга. Тем не менее мы находимся на связи и с родственниками, и с врачами. И в случае необходимости, если какая-то помощь будет нужна, мы готовы сразу же ее оказать», – заявил советник посольства России в Беларуси Алексей Маскалев.