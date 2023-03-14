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Белорусские производители представили лучшую продукцию на форуме в Петербурге
14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Санкт-Петербурге открылся вкусный форум. Туда белорусские производители привезли свои лучшие товары. Это сырная, мясная, молочная продукция, а также сладости, которые пока редко можно встретить на российских прилавках, передает «МИР 24».
Предприниматели рассчитывают договориться с местными торговыми сетями о сотрудничестве, а также обменяться опытом. Компаниям есть чему друг у друга поучиться.
Презентация прошла в рамках второго белорусского продовольственного форума. В этом году на площадке свой ассортимент представила 21 компания.
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Предприниматели рассчитывают договориться с местными торговыми сетями о сотрудничестве, а также обменяться опытом.
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