Белорусские производители представили лучшую продукцию на форуме в Петербурге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Санкт-Петербурге открылся вкусный форум. Туда белорусские производители привезли свои лучшие товары. Это сырная, мясная, молочная продукция, а также сладости, которые пока редко можно встретить на российских прилавках, передает «МИР 24».

Предприниматели рассчитывают договориться с местными торговыми сетями о сотрудничестве, а также обменяться опытом. Компаниям есть чему друг у друга поучиться.

«Мы заинтересованы в определенных продуктах Российской Федерации. Хотим сблизить по большому счету наши интересы в технологиях производства, в технологиях переработки, потому что достаточно продвинутый регион, а частности Ленинградская область, в вопросах животноводства», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Леонид Заяц.

Презентация прошла в рамках второго белорусского продовольственного форума. В этом году на площадке свой ассортимент представила 21 компания.