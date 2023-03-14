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Погода в СНГ: в Беларуси полноводные реки выходят из берегов, в Армению пришло весеннее тепло

14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за опасности схода лавин закрыта Военно-Грузинская дорога. Легковые машины и грузовики стоят на КПП Верхний Ларс и Крестовом перевале в обоих направлениях. А о том, какая погода в странах Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

КАЗАХСТАН

Весна на западе Казахстана действует по суровому сценарию. Из-за оттепели и дождей снег, который накопился за зиму стремительно растаял. Область заливают талые воды, подтоплено полсотни домов.

В селе Акбулак поток из степи снес часть защитной дамбы, поплыли улицы. Из подтопленных домов эвакуировали 44 человека. Скот отогнали в безопасное место.

Еще 16 человек, среди них беременные и дети, на вертолете транспортировали из села Коржын. Затоплен участок дороги, поселок оказался буквально отрезан от мира. В зону бедствия доставили спасателей и плавсредства. Недостатка медикаментов и продуктов у жителей нет.

В селе Жымпиты большая вода разыграла сценарий Титаника. Огромные глыбы льда потоком прибило к домам местных жителей. Льдины снесли заборы и разрушили постройки.

Чтобы справиться с паводком в Западно-Казахстанскую область дополнительно направили спасателей и технику из соседних регионов, сообщили в МЧС.

БЕЛАРУСЬ

В Беларуси облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны дожди, утром туман. Но в воздухе запахло весной. Ветер южный. А столбики термометров показывают устойчивый плюс. Днем по югу страны до плюс 17 градусов.

Из-за большого количества осадков и быстрого таяния снега и льда полноводные реки выходят из берегов. Рост уровня воды – от одного до двадцати шести сантиметров. Опасную отметку превысила река Припять. На юге Беларуси большая вода подбирается к частным подворьям.

КЫРГЫЗСТАН

Весна в Кыргызстане делает уверенные шаги. В Бишкеке солнечно, плюс 15. На деревьях и кустарниках появились первые почки. А некоторые лужайки покрылись травой.

Работники муниципального предприятия «Тазалык» начали очищать от зимней грязи дороги, фасады зданий и памятники. Для водных процедур используют специальные водонапорные шланги и моющие средства.

АРМЕНИЯ

В Армении солнце припекает. В некоторых областях летние плюс 23 и без осадков. Аграрии страны используют каждый погожий день для сельхозработ. Обрезают виноградники, плодовые деревья, подготавливают землю к посеву. При этом у фермеров есть опасения, что из-за малого количества снега год окажется неурожайным.



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В селе Акбулак поток из степи снес часть защитной дамбы, поплыли улицы. Из подтопленных домов эвакуировали 44 человека. Скот отогнали в безопасное место.
 
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