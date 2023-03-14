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Погода в СНГ: в Беларуси полноводные реки выходят из берегов, в Армению пришло весеннее тепло
14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за опасности схода лавин закрыта
КАЗАХСТАН
Еще 16 человек, среди них беременные и дети, на вертолете транспортировали из села Коржын. Затоплен участок дороги, поселок оказался буквально отрезан от мира. В зону бедствия доставили спасателей и плавсредства. Недостатка медикаментов и продуктов у жителей нет.
В селе Жымпиты большая вода разыграла сценарий Титаника. Огромные глыбы льда потоком прибило к домам местных жителей. Льдины снесли заборы и разрушили постройки.
Чтобы справиться с паводком в Западно-Казахстанскую область дополнительно направили спасателей и технику из соседних регионов, сообщили в МЧС.
Работники муниципального предприятия «Тазалык» начали очищать от зимней грязи дороги, фасады зданий и памятники. Для водных процедур используют специальные водонапорные шланги и моющие средства.
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В селе Акбулак поток из степи снес часть защитной дамбы, поплыли улицы. Из подтопленных домов эвакуировали 44 человека. Скот отогнали в безопасное место.
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