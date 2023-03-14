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В вузах Беларуси увеличится число целевых мест: в чем преимущества такой подготовки кадров?

14.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вузах Беларуси выросло число квот для целевого набора абитуриентов. Изменились и правила приема: сдать нужно только устный экзамен, рассказывает корреспонденти «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В кармане – и студенческий билет, и трудовой договор. Елизавету Пузь после окончания медицинского университета ждут в Боровлянской детской больнице. Она будущий педиатр. На первом рабочем месте должна провести пять лет.

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«Готова отрабатывать, потому что я целенаправленно брала направление в том месте, где хотела бы отрабатывать в дальнейшем. Поэтому я всем довольна», – поделилась студентка медуниверситета педиатрического факультета Елизавета Пузь.

Целевой договор – это сделка между вузом, студентом и работодателем. Учеба – бесплатная, трудойстройство – стопоцентное. В этом году стать целевиком проще. К примеру, среди медиков 80% бюджетных мест отдадут целевикам, у аграриев – 70%, а для всех остальных специальностей – по 60%. Есть и другие изменения.

«Для целевиков нужно быть готовым уже с 1 по 5 июня. Необходимо будет подать документы в приемную комиссию. После этого в университете нужно будет сдать устный экзамен по билету. Будет формироваться конкурс из двух оценок. Это балл аттестата и балл за устный экзамен», – рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского медицинского университета Андрей Гиндюк.

А Даниела Вежновец первый год как отрабатывает свое целевое обучение. Получает надбавки за статус молодого специалиста и доплаты за жилье, к тому же нарабатывает опыт. Без него стоматологу сложно двигаться дальше.

«У нас же есть получение категории, и для этого всем придется пройти через государственную поликлинику, то есть категория получается только здесь. Поэтому пять лет – не так уже и много. Здесь есть свои плюсы», – отметила молодой специалист.

В этой клинике уже закончили подсчет кадров. И решили запросить 22 целевых места. Так молодые специалисты точно придут в больницу. Здесь уверены: проще самим выучить коллег, чем искать по объявлению.

«Наперед смотреть не боимся. На данный момент сейчас открывается у нас еще поликлиника. По целевым договорам и всем выпускникам колледжей будут предоставлены рабочие места, также в дальнейшем планируется развитие нашей больницы. Всех примем, всем выдадим целевые договора», – заверила начальник отдела кадров минской центральной районной клинической больницы Аксана Абакунчик.

Плюсов в целевом обучении немало. Но к этому выбору нужно относиться серьезно. Ведь как только документы подписаны, отказаться не получится. Иначе придется отдать немалые деньги университету.



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Изменились и правила приема по целевому договору: сдать нужно только устный экзамен.
 
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