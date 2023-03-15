На половине долгостроев Беларуси возобновились работы

«Приступили ко второму этапу, это кладка наружных стен, установка стоек. В планах завершение демонтажных работ по внутренним перегородкам, которые были изначально определены в связи с изменением концепции, с изменением внутренних планировок», – отметил начальник участка Евгений Морозов.

«Жилая часть, планируется, что это будут 352 квартиры, это будут арендные квартиры. Сейчас определяется порядок их дальнейшего предоставления именно нуждающимся», – сообщил первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска Максим Соколов.

Решить проблему долгостроев потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. В январе раскритиковал чиновников за бездействие. Тогда ситуация начала меняться.

«Вы опять начинаете долгострои порождать в стране. У вас незавершенные строительством объекты появляются и даже жилые объекты. Это безобразие! Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Только в Минске недостроенными остаются десять жилых домов. За год более половины собственников таких метров получили ключи от квартир. Но по всей стране остается более тысячи недостроенных объектов. В основном это паркинги, торговые или бизнес-центры.