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На половине долгостроев Беларуси возобновились работы

15.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Заброшенные стройки Беларуси снова в деле – проблемные квадратные метры от разорившихся застройщиков передали господрядчикам. Исправляется ли ситуация, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Возводят этаж за этажом, ставят окна и прокладывают коммуникации, здесь снова идет стройка. Пустовали стены около семи лет, недобросовестный застройщик исчез. Только деньги покупатели заплатили и почти потеряли надежду въехать в свое жилье. Сроки сдачи сдвигались не раз.

«Для выполнения этих работ были выпущены облигации, которые люди купили, стали ждать свои квартиры, но в определенный период застройка остановилась. В настоящий момент на стройке на 99 процентов готовы первая и вторая секции третьего дома, завершаются работы по благоустройству. Продолжаются работы по третьей и четвертой секциям, каркас уже выполнен», – рассказал заместитель главы администрации Московского района Минска Владимир Танкевич.

Снова пришли строители и на этот объект. Трудятся здесь около 150 человек, им многое нужно переделать. Иностранные инвесторы оставили стройку девять лет назад. За это время конструкции успели обветшать. Добавляет сложности и новый проект – бизнес-центр превратится в жилые метры.

«Приступили ко второму этапу, это кладка наружных стен, установка стоек. В планах завершение демонтажных работ по внутренним перегородкам, которые были изначально определены в связи с изменением концепции, с изменением внутренних планировок», – отметил начальник участка Евгений Морозов.

«Жилая часть, планируется, что это будут 352 квартиры, это будут арендные квартиры. Сейчас определяется порядок их дальнейшего предоставления именно нуждающимся», – сообщил первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска Максим Соколов.

Решить проблему долгостроев потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. В январе раскритиковал чиновников за бездействие. Тогда ситуация начала меняться.

«Вы опять начинаете долгострои порождать в стране. У вас незавершенные строительством объекты появляются и даже жилые объекты. Это безобразие! Мы людям пообещали, что введем вовремя объект, жилые дома, а мы их не вводим. Есть и другие объекты недостроенные. За это спрос будет серьезный», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Только в Минске недостроенными остаются десять жилых домов. За год более половины собственников таких метров получили ключи от квартир. Но по всей стране остается более тысячи недостроенных объектов. В основном это паркинги, торговые или бизнес-центры.

Долгострои в Беларуси делят на «сверхнормативные» и «проблемные». Первые строят дольше установленного срока, работы на вторых и вовсе заморожены. Застройщиков, которые не выполняют обязательства привлекают к ответственности, вплоть до уголовной.



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Теги: Минск
 
 
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Проблемные квадратные метры от разорившихся застройщиков передали господрядчикам.
 
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