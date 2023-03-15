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На половине долгостроев Беларуси возобновились работы
15.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Заброшенные стройки Беларуси снова в деле – проблемные квадратные метры от разорившихся застройщиков передали господрядчикам. Исправляется ли ситуация, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Возводят этаж за этажом, ставят окна и прокладывают коммуникации, здесь снова идет стройка. Пустовали стены около семи лет, недобросовестный застройщик исчез. Только деньги покупатели заплатили и почти потеряли надежду въехать в свое жилье. Сроки сдачи сдвигались не раз.
«Приступили ко второму этапу, это кладка наружных стен, установка стоек. В планах завершение демонтажных работ по внутренним перегородкам, которые были изначально определены в связи с изменением концепции, с изменением внутренних планировок», – отметил начальник участка Евгений Морозов.
«Жилая часть, планируется, что это будут 352 квартиры, это будут арендные квартиры. Сейчас определяется порядок их дальнейшего предоставления именно нуждающимся», – сообщил первый заместитель главы администрации Первомайского района Минска Максим Соколов.
Решить проблему долгостроев потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко. В январе раскритиковал чиновников за бездействие. Тогда ситуация начала меняться.
Только в Минске недостроенными остаются десять жилых домов. За год более половины собственников таких метров получили ключи от квартир. Но по всей стране остается более тысячи недостроенных объектов. В основном это паркинги, торговые или бизнес-центры.
Долгострои в Беларуси делят на «сверхнормативные» и «проблемные». Первые строят дольше установленного срока, работы на вторых и вовсе заморожены. Застройщиков, которые не выполняют обязательства
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Проблемные квадратные метры от разорившихся застройщиков передали господрядчикам.
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