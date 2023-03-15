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Южным областям Беларуси угрожают паводки и пожары
15.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Огонь и воду предстоит пройти жителям южных областей Беларуси. Ранние паводки уже подтопили несколько десятков дворов. Начинается и пожароопасный сезон, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Больше всего от ранних паводков пострадали Брестская и Гомельская области. Так, уровень воды в реке Припять на 11 сантиметров выше опасной отметки.
Подтоплены почти 40 домов и 400 подворий. В МЧС говорят: ситуация далека от критической. Ни один дом не отрезан от дорог, а службы спасения следят за ситуацией.
Готовятся спасатели и к пожароопасному сезону. В группе риска снова юг страны. Там температура выше, влажность ниже, и почти нет дождей. Жечь сухую траву в такую погоду запрещено. Но с февраля сотрудники МЧС потушили уже больше двадцати возгораний.
В некоторых областях реки все еще подо льдом. Но спасатели просят рыбаков не рисковать,
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Больше всего от ранних паводков пострадали Брестская и Гомельская области.
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