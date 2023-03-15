Южным областям Беларуси угрожают паводки и пожары

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Огонь и воду предстоит пройти жителям южных областей Беларуси. Ранние паводки уже подтопили несколько десятков дворов. Начинается и пожароопасный сезон, сообщает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Больше всего от ранних паводков пострадали Брестская и Гомельская области. Так, уровень воды в реке Припять на 11 сантиметров выше опасной отметки.

Подтоплены почти 40 домов и 400 подворий. В МЧС говорят: ситуация далека от критической. Ни один дом не отрезан от дорог, а службы спасения следят за ситуацией.

«Паводковую ситуацию в целом предотвратить невозможно, потому что это природное явление. Вместе с тем можно быть готовым. МЧС сегодня готово принимать все меры для того, чтобы оказывать помощь пострадавшему населению. Где-то организуют откачку воды, где-то оказывают необходимую помощь», – сообщил официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский.

Готовятся спасатели и к пожароопасному сезону. В группе риска снова юг страны. Там температура выше, влажность ниже, и почти нет дождей. Жечь сухую траву в такую погоду запрещено. Но с февраля сотрудники МЧС потушили уже больше двадцати возгораний.

«Основная масса пожаров все-таки, хотел бы сказать, это человеческий фактор. То есть, 90, даже 95 процентов случаев происходит по человеческой вине. Где-то люди неаккуратно используют огонь и возникают пожары либо на территории лугов, либо сельхозугодий, либо на территории лесных массивов», – отметил первый заместитель начальника Главного управления аварийно-спасательных служб МЧС Алексей Иоффе.