Как без рисков перевезти свой груз? 7 советов от победителя конкурса МСАТ

Источник материала: ProBusiness



Фото: архив компании «Брествнештранс»

Как бизнесу везти товары в условиях, когда новые обстоятельства возникают каждые пару недель? Вводятся очередные санкции, закрываются пункты пропуска на границе, меняются регламенты и лимиты. В таких обстоятельствах важно выбрать логистического оператора, который поможет найти решение по доставке груза в любых обстоятельствах.

Но как определить, действительно ли логистический оператор ответственно подходит к решению задач? Узнали в компании «Брествнештранс» , которая стала победителем конкурса МСАТ «Лучший международный автоперевозчик Евразии-2022». Вместе мы составили список критериев для выбора транспортной компании и на опыте BVT logistics hub демонстрируем, почему это важно.

1. Доступность альтернативных вариантов доставки груза

Три важных критерия для клиента при выборе логистической компании — цена, скорость качество. Это комплекс, который дает хороший результат для бизнеса и конечного потребителя. Чтобы оптимизировать логистику и сократить расходы, BVT предлагает своим клиентам альтернативные варианты доставки груза автомобильным и железнодорожным транспортом между странами Западной Европы и Азии.

Опыт, экспертность сотрудников, развитый логистический хаб с разной грузоподъемной техникой, удобными подъездами, железнодорожными колеями 1435 и 1520 мм, собственный парк вагонов и автопоездов — все это помогает сложить пазл из нестандартных решений и подобрать оптимальное для клиента.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

Вариантов логистических решений может быть множество, и любая крупная транспортная компания компетентно должна их воплощать. У BVT есть ряд альтернативных логистических схем, которые теперь стали не такими уж нестандартными в связи со сложившейся ситуацией:

выгрузка, погрузка, перегрузка с авто на авто;

мультимодальные перевозки;

перегрузка из вагона колеи 1435 мм в вагоны колеи 1520 мм и обратно.

Все это как на открытом терминале, так и на крытом складе, для грузов, боящихся погодных изменений, возможна переработка контейнеров.

В решении сложных цепочек, как правило, участвует железнодорожный транспорт. Именно через железнодорожный узел «Брест» проходит общеевропейский транспортный коридор № 2.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

В рамках железнодорожных перевозок BVT-logistics работает с логистическими операторами и экспедиторами по доставке грузов железной дорогой с возможностью временного накопления, долгосрочного хранения, дальнейшей перегрузки либо отправки конечному грузополучателю.

Что важно, BVT может предоставлять парк арендованных вагонов колеи 1520 мм для организации логистической цепочки.

2. Оптимальная экономика доставки

Затраты на логистику для бизнеса выросли из-за ограничений, введенных ЕС, закрытия границ. Они составляют значительную долю в расходах компании. Собственный парк большегрузных автомобилей и вагонов, а также развитая инфраструктура железнодорожных путей и складского комплекса «Брествнештранс» дает клиентам возможность сэкономить на отдельных услугах от разных компаний, выбирая комплекс услуг от BVT.

Логистический хаб BVT находится в 7 км от границы с Польшей. Таможенный терминал — прямо на территории комплекса. Дополнительно сэкономить время можно за счет того, что компания предоставляет услуги таможенного оформления, услуги СВХ и открытого склада. И это все на территории BVT-logistics — в Бресте есть три логистических комплекса, готовых оказать подобный спектр услуг.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

В компании оказывают поддержку в вопросах оформления и декларирования грузов. Есть возможность совершить любой объем поставок и предложить оптимальное экономичное решение для снабжения.

Также доступна возможность задействовать в доставке собственный автомобильный транспорт и парк арендованных железнодорожных вагонов, складской комплекс, терминал, расположенный прямо на территории комплекса. Это одно из ключевых преимуществ BVT.

3. Гарантии транспортно-логистической компании

О надежности перевозчика лучше всего говорит готовность гарантировать стабильное качество своих услуг. Компания, работающая на совесть, возьмет на себя определенные обязательства и ответственность.

B 2019 году компания «Брествнештранс» получила статус уполномоченного экономического оператора. Это означает, что перевозчик соответствует стандартам ВТамО (Всемирной таможенной организации).



Фото: архив компании «Брествнештранс»

«Брествнештранс» имеет статус УЭО — это особая категория лиц и компаний, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля. При таможенном оформлении доступен ряд упрощенных процедур. Например, компания:

может временно хранить товары на собственных территориях (в помещениях, на открытых площадках);

имеет право выпуска товаров до того, как будет подана таможенная декларация;

может проводить таможенное оформление и другие операции, связанные с выпуском товара, на открытых площадках, в помещениях и на иных территориях организации, которые являются УЭО;

имеет возможность оформления процедуры таможенного транзита без внесения допобеспечения таможенных платежей;

может обеспечить клиентам возможность получать ряд преференций при таможенном оформлении — например, декларирование товаров компанией со статусом УЭО происходит в первоочередном порядке;

имеет возможность проведения в отношении них таможенного контроля в первоочередном порядке.

Компания BVT обладает статусом таможенного перевозчика. Он присваивается организациям после включения их таможенными органами в реестр таможенных перевозчиков. Это является подтверждением стабильности, надежности и финансовой состоятельности компании-перевозчика.

Статус таможенного перевозчика позволяет перевозить грузы любой стоимости без конвоя или сопровождения по территории стран Евразийского экономического союза.

4. Деловая репутация

Многолетний опыт и благодарные отзывы клиентов — хороший показатель. Это значит, что компания уже много лет остается на рынке и сохраняет лояльность заказчиков.

Логистический хаб «Брествнештранс» на рынке транспортной логистики уже более 30 лет. Компания является членом Белорусской ассоциации международных экспедиторов БАМЭ и Белорусской ассоциации международных автомобильных перевозчиков БАМАП. «Брествнештранс» и сегодня получает признание коллег.

В 2022 году «Брествнештранс» стала победителем конкурса Международного союза автомобильного транспорта МСАТ «Лучший международный автоперевозчик Евразии-2022» по версии МСАТ-IRU. А в 2021 году BVT-logistics получила награду как «Лучший международный автомобильный перевозчик года» по версии БАМАП.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

В 2022 году «Брествнештранс» внесен в перечень специальных мест, где можно осуществлять перегрузку транспортных средств, следующих из стран Западной Европы в направлении Востока и Азии, — решение свидетельствует о доверии со стороны таможенной службы Беларуси.

5. Обеспечение сбыта и снабжения

Обычно транспортно-логистические компании работают с несколькими проверенными операторами. Но, как показывает практика, этого бывает недостаточно, чтобы обеспечить ритмичные и надежные поставки.

Компания «Брествнештранс» может оперативно предложить альтернативы клиенту: авто- либо ж/д-перевозка, а возможно, даже мультимодальная связка. К тому же компания обладает широким списком контрагентов по самым разным направлениям и может обеспечить перевозки в оптимальные сроки для клиента.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

BVT-logistics осуществляет перевозку как грузов, которые не требуют особых условий перевозки, так и опасных, скоропортящихся грузов, что нуждаются в специальном температурном режиме.

6. Экспертиза и профессионализм

В «Брествнештранс» работают более 300 сотрудников. Их уровень профессионализма позволяет четко организовать работу всех участников транспортного процесса. В компании надежно выстроены рабочие процессы, налажено взаимодействие между отделами и сотрудниками. А если процессы налажены внутри компании, то и в логистическом процессе, с которым эти сотрудники работают, будет порядок.

31% водителей из всего водительского состава компании обладают почетными дипломами IRU. Это знак признания их ответственной и лояльной работы в транспортной сфере и подтверждение профессионализма.

Организация железнодорожных перевозок и терминальная обработка грузов требуют специальных умений, а также соблюдения множественных инструкций и регламентов, скрупулезности в оформлении документации. Сотрудники BVT-logistics демонстрируют высокий уровень владения всеми необходимыми знаниями в своей ежедневной работе.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

7. Скорость и устойчивость поставок

Время — деньги. В логистике это правило — базовое. Очевидно, что именно инфраструктура комплекса позволяет транспортно-логистической компании оперативно и качественно решать задачи клиентов. Плюс к этому логистическо-транспортная компания, которая наиболее выгодно расположена, может предложить клиентам максимально удобные и быстрые варианты перевозки.

Напомним, что «Брествнештранс» расположен в Бресте, рядом с белорусско-польской границей (Европейского Союза и ЕАЭС), поэтому будет максимально оперативно работать с грузами по данному направлению.

На территории более 20 гектаров размещен контейнерный терминал площадью более 50 000 м², комплекс складов, включая СВХ и таможенный склад, подъездные железнодорожные пути с колеями 1420 и 1535 мм. Склад временного хранения, таможенный склад, отапливаемые и неотапливаемые склады хранения грузов, рефрижераторная камера хранения, открытая площадка, СТО, мойка для грузовых и обычных авто — площадь складского комплекса БВТ превышает 76 000 м² и позволяет хранить грузы в различных таможенных режимах.



Фото: архив компании «Брествнештранс»

Для работы с ветеринарными грузами на складе оборудовано специальное помещение.