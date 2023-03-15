«Отдых с пользой для бизнеса». Как Клуб Про бизнес ездит в регионы и с экскурсиями на предприятия

Источник материала: ProBusiness





Клуб Про бизнес — это крупнейшее сообщество предпринимателей и руководителей в Беларуси. В прошлом году мы протестировали новый формат — поездки в регионы и экскурсии на предприятия. Участники клуба получили возможность знакомиться с предпринимателями по всей стране. Рассказываем, как это происходило и куда еще можно поехать с Клубом Про бизнес.

Поездка в Гродно

В программе поездки в Гродно были экскурсии по городу и на производство кухонь «ЗОВ», а также бизнес-игра.

— Мы ехали в одном автобусе, что позволило поближе познакомиться с другими членами клуба, — рассказывает руководитель группы компаний «ПромоСила» Татьяна Барауля. — По приезду у нас была экскурсия по городу с профессиональным экскурсоводом, влюбленным в свой город и его историю. Мы узнали много о городе и неформально общались с коллегами.

















































































































Потом мы посетили фабрику «ЗОВ», где познакомились с продукцией и бизнес-процессами компании.

Вечером была организована бизнес-игра и общение с бизнесменами Гродно. Жаль, что само общение было недолгим: формат игры не предполагал классического нетворкинга, к которому мы все привыкли. Но было все равно интересно. Многие решили даже остаться в городе еще на один день — его сильно не хватало. Поэтому после поездки мы предложили команде «Про бизнес» следующую поездку организовывать с ночевкой — на два дня.

Поездка в Брест

Как и просили участники клуба, вторая поездка была двухдневной. Деловая часть проходила в первый день (экскурсия на производство компании «Беловежские сыры» и встреча клуба в ресторане отеля «Hermitage»), экскурсия по городу — во второй.

— Поездка очень понравилась, — делится соучредитель и директор ООО «Мясные инновационные технологии» Татьяна Попова. — Было полезно посмотреть, как построены бизнес-процессы в «Беловежских сырах», при чем и производственные, и административные. Мне особенно интересно было узнать, как работает у них именно административная технология ведения бизнеса. Очень впечатлилась их сотрудниками: каждый из них знает ценность продукта, который производят.

Дальше была встреча клуба совместно с бизнесменами Бреста, нетворкинг и мозговой штурм. Мы узнали, какие проблемы есть у бизнеса в регионах, предложили решения с точки зрения своего опыта. Было видно как люди «зажглись». В Бресте нет такого клуба и такой поддержки — и в трудные времена им показалось, что они одни. Но опытные члены клуба помогли новичкам поверить в свои силы.

































































После этого минские и брестские бизнесмены пошли гулять по ночному Бресту. А утром завтрак у нас растянулся на 1,5 часа и был полон позитива и смеха. Все это завершилось прогулкой по красивейшему городу с гидом. В общем, это был классный отдых и перезагрузка мозга с полезностями для бизнеса.

— Самым сильным впечатлением стало посещение завода «Беловежские сыры», — говорит руководитель группы компаний «ПромоСила» Татьяна Барауля. — Особенно поразил коллектив предприятия: как высоким уровнем своих знаний и компетенций, так и влюбленностью в свою работу. Не ожидала, что в регионах такое может быть.

Вечерняя встреча с бизнесменами Бреста прошла в привычном формате и тоже принесла удовольствие от общения и новых знакомств.

Экскурсия на завод

А в конце 2022 года Клуб Про бизнес поехал на промышленную экскурсию. Предпринимали посмотрели на завод «ДВЧ» в Крупках. Это инновационное белорусско-израильское предприятие, которое дает вторую жизнь продуктам из нефти: собирает по всей стране использованное машинное масло и другие отходы, очищает, а затем производит новые продукты.

Управляющий директор «ДВЧ-Менеджмент» Александр Василько рассказал участникам клуба о компании и о том, чем она занимается.

О том, как ищут клиентов:

— Последний очень успешный опыт — покупка свежих баз предприятий. Мы наняли кол-центр. Там трудилось больше 20 человек, и нашу воронку мы расширяли следующим образом:

сначала звонили и спрашивали, есть ли отработанное масло;

затем уточняли контакты того, кто отвечает за него;

а дальше контакт передавался профессиональным менеджерам, которые работают в штате: они начинали профессионально обрабатывать клиента.

Работаем и через личные встречи. У нас есть среди менеджеров и мужчины, и женщины — приходится подстраиваться в зависимости от того, с кем общаемся. Много ездим по регионам. Но ресурса не хватает с семью менеджерами. Поэтому решили создать проект — брать в каждом городе либо в каждом регионе порядка 20 людей с автомобилями на подряд. Это будет, грубо говоря, «кол-центр на ногах» и с личными встречами, потому что забрать клиента без личной встречи иногда невозможно.

О том, почему важно сдавать отработанное масло именно на завод:

— В 2012 году между Республикой Беларусь и инвестором был заключен договор, по которому и появилось это современное предприятие. Здесь 20 миллионов евро инвестиций. Также в договоре было указано, что государство будет способствовать сбору «отработки» и направлению на завод.































































































Предприятие достроили в 2015 году, но он до сих пор работает на 20−30% мощности, потому что заставить СТО или предприятия сдавать отработанное масло Минприроды не смогло. Им всем проще сжечь масло, но это огромный урон экологии. Сегодня мы собираем в месяц около 500 тонн отработанных масел. И это мы считаем большим успехом, потому что, когда я пришел с новой командой год назад работать, собиралось порядка 200 тонн. А предприятие может перерабатывать 2000 тонн в месяц.

В Беларуси в месяц образуется, по разным подсчетам, около 4−5 тысяч. тонн «отработки». Всего по стране вместе с конкурентами собирается около 1000 тонн. А 3000 куда-то исчезают. Скорее всего, выбрасываются в атмосферу при помощи сжигания либо проливания. А если разлить 1 литр отработанного масла на грунт, он испортит от 100 до 1000 «кубов» грунтовых вод.

О планах на 2023 год:

— Мы наняли юриста и дали ему стратегическую задачу — переписать законы в стране. Для того, чтобы навести порядок на предприятиях. Ведь речь не только про СТО: мы собираем отработанное масло и с двигателей, и турбинное, и трансформаторное, и гидравлические — в общем любые смазывающие жидкости, какие только существуют.

Так вот в 2023 году у нас стоит задача собрать уже около 1000 тонн в месяц. А в 2024 году — все масло, которое образуется на территории Беларуси, собирать и перерабатывать на нашем предприятии.

Например, Казахстан за 2021−2022 год прошли этот путь. Они поменяли законодательство. У них это все работает. И у нас есть этот документ казахстанский. Там уже есть полностью то, что должны сделать наши министерства. Там написано все от начала до конца. И мы будем бороться за изменение законодательства.

Куда скоро поедем

24−25 марта 2023 года Клуб Про бизнес едет в Витебск.

В программе:

экскурсия на производство «Марко»;

встреча по теме «Ставим задачу — нет результата. Что не так с вашими бизнес-процессами и как устранить узкие места»;

нетворкинг с предпринимателями из Витебска.

СПИКЕР: Евгений Симоненко, генеральный менеджер «Таймгруп Интернэшнл» (сеть магазинов международных брендов PANDORA, TOUS. Сеть магазинов часов и ювелирных изделий I’M).

31 марта 2023 года Клуб Про бизнес едет в д. Таборы на экскурсию по заводу «Современные бетонные конструкции».

ООО «Современные бетонные конструкции» — завод европейского класса по производству сборного железобетона. На заводе успешно реализуют любые, даже самые нестандартные конструктивные разработки для возведения и производим продукцию высокого качества при соблюдении всех норм и стандартов Беларуси, России и ЕС.

Купить подписку на клуб можно здесь .

Генеральный партнер Клуба Про бизнес



